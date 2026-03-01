قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجديد حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد 15 يوما على ذمة التحقيق
موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
محافظات

محافظ قنا: حصر شامل لكافة رخص البناء بالمدن والقرى لقياس مستوى الأداء

يوسف رجب

شدد اللواء دكتور الببلاوي، محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة إعداد حصر شامل ودقيق لكافة تراخيص البناء التي صدرت بالمدن والقرى التابعة لهم، لتقييم مستوى الأداء منذ الأول من يوليو الماضي وحتى تاريخه، ومراجعة معدلات الإنجاز وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لمنظومة التراخيص بما يعكس الانضباط والحوكمة في الأداء الإداري.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقده محافظ قنا، لمناقشة الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن، في إطار إحكام الرقابة على معدلات الأداء وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات الجارية.

كما كلف محافظ قنا، إدارة التخطيط العمراني بدراسة إعداد كتاب موحد يتضمن آلية تنسيق واضحة، لإجراءات التراخيص بالكتل السكانية المحيطة بالجبانات، بما يحقق الاتساق العمراني ويحافظ على الطابع التخطيطي، ويضع إطارا تنظيميًا واضحًا يحد من التباين في الإجراءات بين المراكز المختلفة.

وأكد محافظ قنا، تشكيل لجان فنية للمتابعة الميدانية الدورية ومطابقة نسب التنفيذ للمواصفات الفنية المعتمدة، مع إلزام رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر ومواجهة سرقات التيار الكهربائي بالتنسيق مع قطاع الكهرباء.

كما أكد الببلاوى، ضرورة العمل الفوري على حل مشكلات المواطنين بما يعزز ثقة الشارع القنائي، في الأداء التنفيذي والذي يكرس لمفهوم الإدارة الرشيدة القائمة على الجودة والانضباط وتحقيق النتائج على أرض الواقع. 

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

نائب محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

Flash Charging

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

تويوتا سيليكا

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

