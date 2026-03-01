محافظ قنا: حصر شامل لكافة رخص البناء بالمدن والقرى لقياس مستوى الأداء

شدد اللواء دكتور الببلاوي، محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة إعداد حصر شامل ودقيق لكافة تراخيص البناء التي صدرت بالمدن والقرى التابعة لهم، لتقييم مستوى الأداء منذ الأول من يوليو الماضي وحتى تاريخه، ومراجعة معدلات الإنجاز وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لمنظومة التراخيص بما يعكس الانضباط والحوكمة في الأداء الإداري.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقده محافظ قنا، لمناقشة الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن، في إطار إحكام الرقابة على معدلات الأداء وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات الجارية.

كما كلف محافظ قنا، إدارة التخطيط العمراني بدراسة إعداد كتاب موحد يتضمن آلية تنسيق واضحة، لإجراءات التراخيص بالكتل السكانية المحيطة بالجبانات، بما يحقق الاتساق العمراني ويحافظ على الطابع التخطيطي، ويضع إطارا تنظيميًا واضحًا يحد من التباين في الإجراءات بين المراكز المختلفة.

وأكد محافظ قنا، تشكيل لجان فنية للمتابعة الميدانية الدورية ومطابقة نسب التنفيذ للمواصفات الفنية المعتمدة، مع إلزام رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر ومواجهة سرقات التيار الكهربائي بالتنسيق مع قطاع الكهرباء.

كما أكد الببلاوى، ضرورة العمل الفوري على حل مشكلات المواطنين بما يعزز ثقة الشارع القنائي، في الأداء التنفيذي والذي يكرس لمفهوم الإدارة الرشيدة القائمة على الجودة والانضباط وتحقيق النتائج على أرض الواقع.