محافظ قنا: مراجعة الخطة الاستثمارية بما يحقق أقصى نفع لصالح المواطن القنائى

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بأنه تم مراجعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة، بالإضافة إلى تدقيق مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المقبل، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الأجهزة التنفيذية بضرورة تسريع وتيرة العمل في البنود التي شهدت تأخرًا في التنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة وتحقيق أقصى نفع ممكن لصالح المواطن القنائي.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقده محافظ قنا، لمناقشة الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن، في إطار إحكام الرقابة على معدلات الأداء وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات الجارية.

وشدد محافظ قنا، على أنه تم التركيز في الخطة الاستثمارية الجديدة، على قطاع الخدمات، مع زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمنظومة تحسين البيئة، والتي تتمثل في دعم قطاع تداول المخلفات بمعدات وآلات حديثة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن، بما يضمن الارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على المظهر الحضاري بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وأشار الببلاوي، إلى أنه تم العمل على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والرئيسية، وتطوير الخدمات المرورية عليها، بالتوازي مع زيادة المخصصات لأعمال الإنارة العامة لضمان تلافي وقوع الحوادث وتأمين حركة سير المواطنين والسيارات، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والانسيابية المرورية بكافة قطاعات المحافظة.

وأكد محافظ قنا، أهمية الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المعتمدة ذات الكفاءة، في تنفيذ المشروعات وأعمال الصيانة بالتنسيق مع الجامعات المصرية، وذلك لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتحقيق التكلفة العادلة للدراسات والتصميمات، بما يحافظ على المال العام ويعزز من كفاءة المشروعات المنفذة على أرض المحافظة.