قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجديد حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد 15 يوما على ذمة التحقيق
موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا: مراجعة الخطة الاستثمارية بما يحقق أقصى نفع لصالح المواطن القنائى

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بأنه تم مراجعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة، بالإضافة إلى تدقيق مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المقبل، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الأجهزة التنفيذية بضرورة تسريع وتيرة العمل في البنود التي شهدت تأخرًا في التنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة وتحقيق أقصى نفع ممكن لصالح المواطن القنائي.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقده محافظ قنا، لمناقشة الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن، في إطار إحكام الرقابة على معدلات الأداء وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات الجارية.

وشدد محافظ قنا، على أنه تم التركيز في الخطة الاستثمارية الجديدة، على قطاع الخدمات، مع زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمنظومة تحسين البيئة، والتي تتمثل في دعم قطاع تداول المخلفات بمعدات وآلات حديثة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن، بما يضمن الارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على المظهر الحضاري بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وأشار الببلاوي، إلى أنه تم العمل على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والرئيسية، وتطوير الخدمات المرورية عليها، بالتوازي مع زيادة المخصصات لأعمال الإنارة العامة لضمان تلافي وقوع الحوادث وتأمين حركة سير المواطنين والسيارات، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والانسيابية المرورية بكافة قطاعات المحافظة.

وأكد محافظ قنا، أهمية الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المعتمدة ذات الكفاءة، في تنفيذ المشروعات وأعمال الصيانة بالتنسيق مع الجامعات المصرية، وذلك لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتحقيق التكلفة العادلة للدراسات والتصميمات، بما يحافظ على المال العام ويعزز من كفاءة المشروعات المنفذة على أرض المحافظة.

قنا الخطة الاستثمارية منظومة تحسين البيئة أخبار قنا المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ترشيحاتنا

زكاة الفطر 2026

دار الإفتاء حددت قيمتها.. كم تبلغ زكاة الفطر 2026 فى مصر؟

عيد الفطر

كم يتبقى على عيد الفطر 2026؟.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل

معاشات شهر مارس

فاضل كام يوم؟.. صرف معاشات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد