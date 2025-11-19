شهد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، ورشة العمل والندوة التوعوية لمبادرة “أسرتي قوتي” التابعة للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تهدف إلى دعم الأسرة وتمكينها ونشر الوعي اللازم لحماية أبنائنا من ذوي الهمم وتحقيق الدمج الكامل لهم في المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، الاستاذة داليا عاطف منسق المبادرة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذ محمد عبد العزيز مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والدكتورة إنجي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والأستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

وخلال كلمته، أكد محافظ بورسعيد أن الهدف الأول من هذا اللقاء هو خدمة أبنائنا من ذوي الهمم وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات لهم وتسخير كل الجهود بالتعاون مع الجهات التنفيذية.

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر للقافلة الطبية المشتركة بين جامعة بورسعيد وهيئة الرعاية الصحية ومديرية الصحة لما تقدمه من خدمات طبية متميزة لأبنائنا.

لدعم وتمكين الأسر وأبنائهم من ذوي الهمم محافظ بورسعيد يشهد فعاليات مبادرة “أسرتي قوتي”

كما أشاد محافظ بورسعيد بمعرض المنتجات اليدوية لذوي الهمم المقام بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وما يقدمه من نماذج ناجحة للإبداع والتمكين الاقتصادي.

كما تضمنت الفعالية عرض فيديو تسجيلي لكلمة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى عرض تقديمي حول أهداف مبادرة “أسرتي قوتي” قدمته الأستاذة داليا عاطف منسق المبادرة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الجلسة الأولى برنامج “من حقك تعرف” الذي استعرض التحديات والمشكلات التي تواجه الأسر مع عرض الخدمات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة وذلك بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي، والصحة، وهيئة الرعاية الصحية، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والعمل، والثقافة.

كما شملت الفعالية عددًا من العروض الفنية المميزة، قدمها:فريق الملائكة لذوي القدرات الخاصة بمركز شباب القابوطي (مديرية التضامن).فريق أبطال التحدي والإرادة بمديرية التضامن. فرقة الملائكة للتربية الخاصة.وألقى الطفل سليم حبيب قصيدة “أنا مع بلدي” للشاعرة ثناء مرجان وسط تفاعل كبير وإشادة واسعة من الحضور.

وتناولت الجلسة الثانية موضوع حماية الطفل ذوي الإعاقة وتمكين الأم قدمته الأستاذة داليا عاطف بينما ناقشت الجلسة الثالثة اكتشاف الإعاقات المبكرة ودور الأسرة وقدّمته الأستاذة سماح صالح.

وجاءت الفعاليات في أجواء احتفالية مميزة عكست حرص محافظة بورسعيد على دعم وتمكين أبنائها من ذوي الهمم وتعزيز دور الأسرة في حمايتهم ودمجهم في المجتمع.