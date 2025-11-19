قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
محافظ بورسعيد يشهد فعاليات مبادرة أسرتي قوتي

لدعم وتمكين الأسر وأبنائهم من ذوي الهمم محافظ بورسعيد يشهد فعاليات مبادرة “أسرتي قوتي”
محافظ بورسعيد يشهد فعاليات مبادرة أسرتي قوتي
محمد الغزاوى

شهد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، ورشة العمل والندوة التوعوية لمبادرة “أسرتي قوتي” التابعة للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تهدف إلى دعم الأسرة وتمكينها ونشر الوعي اللازم لحماية أبنائنا من ذوي الهمم وتحقيق الدمج الكامل لهم في المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، الاستاذة داليا عاطف منسق المبادرة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذ محمد عبد العزيز مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والدكتورة إنجي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والأستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

وخلال كلمته، أكد محافظ بورسعيد أن الهدف الأول من هذا اللقاء هو خدمة أبنائنا من ذوي الهمم وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات لهم وتسخير كل الجهود بالتعاون مع الجهات التنفيذية.

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر للقافلة الطبية المشتركة بين جامعة بورسعيد وهيئة الرعاية الصحية ومديرية الصحة لما تقدمه من خدمات طبية متميزة لأبنائنا.

لدعم وتمكين الأسر وأبنائهم من ذوي الهمم محافظ بورسعيد يشهد فعاليات مبادرة “أسرتي قوتي”

كما أشاد محافظ بورسعيد بمعرض المنتجات اليدوية لذوي الهمم المقام بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وما يقدمه من نماذج ناجحة للإبداع والتمكين الاقتصادي.

كما تضمنت الفعالية عرض فيديو تسجيلي لكلمة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى عرض تقديمي حول أهداف مبادرة “أسرتي قوتي” قدمته الأستاذة داليا عاطف منسق المبادرة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الجلسة الأولى برنامج “من حقك تعرف” الذي استعرض التحديات والمشكلات التي تواجه الأسر مع عرض الخدمات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة وذلك بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي، والصحة، وهيئة الرعاية الصحية، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والعمل، والثقافة.

كما شملت الفعالية عددًا من العروض الفنية المميزة، قدمها:فريق الملائكة لذوي القدرات الخاصة بمركز شباب القابوطي (مديرية التضامن).فريق أبطال التحدي والإرادة بمديرية التضامن.    فرقة الملائكة للتربية الخاصة.وألقى الطفل سليم حبيب قصيدة “أنا مع بلدي” للشاعرة ثناء مرجان وسط تفاعل كبير وإشادة واسعة من الحضور.

وتناولت الجلسة الثانية موضوع حماية الطفل ذوي الإعاقة وتمكين الأم قدمته الأستاذة داليا عاطف بينما ناقشت الجلسة الثالثة اكتشاف الإعاقات المبكرة ودور الأسرة وقدّمته الأستاذة سماح صالح.

وجاءت الفعاليات في أجواء احتفالية مميزة عكست حرص محافظة بورسعيد على دعم وتمكين أبنائها من ذوي الهمم وتعزيز دور الأسرة في حمايتهم ودمجهم في المجتمع.

بورسعيد ذوي الهمم محافظ بورسعيد اسرتي قوتي

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

الطفل المتهم

كان بيتكلم أجنبي وهو بيقتله .. أخت سفاح الإسماعيلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة الصاروخ الكهربائي

المتهم بدهس كلب بسيارته بالإسكندرية

القبض على المتهم بدهس كلب بسيارته في الإسكندرية

مشاجرة بالأسلحة

بسبب ركنة سيارة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء td أكتوبر

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

