الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد يتفقدان قصر الثقافة للوقوف على الأعمال المطلوبة لتطويره

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، يرافقه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، قصر ثقافة بورسعيد، للوقوف على الحالة الراهنة للقصر وما يحتويه من إمكانيات ومتطلبات تطويره وصيانته ورفع كفاءته، والمستجدات المتعلقة بالانتهاء منها، وذلك تمهيدًا لإعادة افتتاحه في صورة جديدة كمركز ثقافي متكامل قادر على خدمة أبناء المحافظة بشكل متطور، وذلك بحضور اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تأتي هذه الجولة التفقدية ضمن متابعات الوزير الدورية للاطمئنان على سير العمل بالمنشآت الثقافية، والوقوف على حالتها الراهنة بما يخدم تحقيق أهداف الدولة في بناء الإنسان، وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة الثقافة للنهوض بالبنية التحتية للمواقع الثقافية على مستوى الجمهورية.

وتفقد الوزير أقسام القصر الذي يمتد على مساحة كلية تُقدّر بنحو ٤٠٠٠ متر مربع، تشمل نحو ٣٠٠٠ متر مربع منشآت تستوعب مختلف الأنشطة الثقافية والفنية، ويضم القصر مسرحًا يتّسع لما يقرب من ٤٨٠ مقعدًا، إلى جانب المسرح الصيفي، والمكتبة العامة، ومكتبة الطفل، ونادي تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن مقر فرع ثقافة بورسعيد الذي يمثّل الكيان الإداري للثقافة بالمحافظة.

كما اطّلع وزير الثقافة على الحالة الراهنة والإمكانات التي يتمتع بها القصر وتناسبه مع أداء الدور الثقافي بشكل فعّال، حيث وجّه وزير الثقافة بالتنسيق الكامل مع المحافظة والجهات المعنية بسرعة تلبية الاحتياجات العاجلة في الموقع، ومنها المتعلقة بصيانة منظومة مكافحة الحريق وطلمبات الإطفاء والإنذار الآلي، ومعالجة تسريب المياه في شبكة مواسير الإطفاء المدفونة، إلى جانب تنفيذ مجموعة من أعمال الصيانة الضرورية، وكذلك رفع كفاءة المسرحين الشتوي والصيفي للقصر، واستثمار الصيفي – تحديدًا – كنواة لاكتشاف المواهب الشابة وتأهيلها وصقل قدراتها الإبداعية، وتعظيم دوره في خدمة فرق المسرح المستقل، وكذلك تحسين أجهزة الصوت والإضاءة وغيرها، لضمان اكتمال الموقع قبل افتتاحه بشكل كامل أمام الجمهور.

وخلال جولته، أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن اهتمام الوزارة بأعمال التطوير المطلوبة لقصر ثقافة بورسعيد يعكس حرص الدولة على تحديث منظومتها الثقافية وإعادة تأهيل مواقعها الحيوية لتؤدي رسالتها على الوجه الأكمل، موضحًا أن القصر يُعد أحد أهم الصروح الثقافية في مدن القناة.

وأشار وزير الثقافة إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة شاملة لتطوير قصور الثقافة ورفع كفاءتها الفنية والإنشائية، بما يضمن توفير مساحات مستدامة للإبداع وممارسة الفنون، مع إعطاء أولوية كبرى لبرامج الأطفال والشباب وذوي القدرات الخاصة بوصفهم أساس بناء الوعي الوطني.

من جانبه، أعرب اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن تقديره الكبير لجهود وزارة الثقافة في متابعة وتحديد الأعمال المطلوبة لتطوير القصر، مؤكدًا أن تطوير هذا الموقع الحيوي يُمثّل إضافة مهمة للحياة الثقافية بالمحافظة، ودافعًا لاكتشاف الطاقات الإبداعية لدى أبناء بورسعيد عبر برامج نوعية وأنشطة جماهيرية تخدم مختلف الفئات العمرية.

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

الاهلي

ناقد رياضي يكشف عن صفقة الأحمر الجديدة.. تفاصيل

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

محكمة

تأجيل محاكمة 29 متهما بقضية خلية العملة لجلسة 3 فبراير

محكمة

تأجيل محاكمة 5 متهمين فى قضية داعش الطالبية لجلسة 20 يناير

المتهم

القبض على شخص صدم سيدة بسيارته في أسيوط

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

