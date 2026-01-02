قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد الشناوي في تشكيل الأفضل بمجموعات أمم أفريقيا
نجوم مصر في منافسة قوية على جوائز Joy Awards
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
النقل: خط الرورو يوفر مميزات عديدة لنقل الصادرات الزراعية إلى إيطاليا
بدء التشغيل الكامل لمنظومة النظافة الجديدة في بورسعيد| تفاصيل
الرعاية الصحية: نمتلك مركزا لجراحات قلب الأطفال وفق معايير مؤسسة مجدي يعقوب
احذر غسل محرك السيارة بالماء والضغط العالي.. إليك الطريقة الصحيحة
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
محمد صلاح يستعد للمباراة رقم 22 له ببطولة كاس الأمم الأفريقية
شاهد لأول مرة ضريح قائد أركان القسام الشهيد محمد الضيف.. صور
هجوم وكمائن تستهدف التحرك السلمي لقوات الدرع الوطني
كهربا يوجه رسالة لـ علي معلول في أحدث ظهور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نجوم مصر في منافسة قوية على جوائز Joy Awards

محمد نبيل

عشّاق الفن والترفيه على موعد في 17 يناير الجاري مع حفل جوائز "جوي أووردز 2026"، حيث تستقبل العاصمة الرياض نخبة من النجوم العرب والعالميين الذين يتوافدون للمشاركة في هذا الحدث الفني الأبرز. 

ويُعد حفل صنّاع الترفيه احتفالية استثنائية تنبض بالبهجة وتكرّم المبدعين في مجالات الموسيقى والسينما والرياضة، إضافة إلى الشخصيات الملهمة التي صنعت أثرًا إيجابيًا في مسيرتها.

ويأتي حفل جوائز “صنّاع الترفيه” ليمنح التكريم المستحق لأولئك الذين يجيدون صناعة الفرح حول العالم من خلال مواهبهم وإبداعاتهم. 

مايميّز هذا الحدث السنوي، والذي يُقام ضمن فعاليات موسم الرياض، فهو إتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة في اختيار نجومهم المفضلين عبر ترشيحهم والتصويت لهم من خلال التطبيق المخصص للحفل، وبمشاركة مصرية كبيرة ضمن فئات التصويت المختلفة.

في الموسيقى يتنافس من مصر تامر حسني، أحمد سعد، بهاء سلطان، عمرو دياب، ويجز، محمد رمضان وغيرهم.

وعلى مستوى الممثلات كل من أمينة خليل، دنيا سمير غانم، دينا الشربيني، غادة عادل، مي عمر، نيللي كريم، هدى المفني، هنا الزاهد، وغيرهن.

يركّز حفل جوي أووردز على توزيع جوائز متعددة على النجوم، بدءاً من شخصية العام التي حاز عليها العام المنصرم النجم ماثيو ماكونهي، مروراً بجائزة الإنجاز مدى الحياة والتي نالها النجم أندريا بوتشلي والنجم هانز زيمر السنة الماضية، وجائزة صنّاع الترفيه الفخرية، وصولاً إلى جائزة صنّاع الترفيه الماسية.
 

هذا بالإضافة إلى جوائز عديدة مختلفة، يتم التصويت عليها من قبل الجمهور، وهي الأغنية المفضلة عن فئة الموسيقى، الفنان/ة المفضل/ة عن فئة الموسيقى، الوجه الجديد المفضل عن فئة الموسيقى، الممثل/ة المفضل/ة عن فئة المسلسلات، الوجه الجديد المفضل عن فئة المسلسلات، المسلسل المفضل، الممثل/ة المفضل/ة عن فئة السينما، الفيلم المفضل، الرياضي/ة المفضل/ة، لقب شخصية العام، المؤثر/ة المفضل/ة.

