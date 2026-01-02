قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجوم مصر في منافسة قوية على جوائز Joy Awards
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
النقل: خط الرورو يوفر مميزات عديدة لنقل الصادرات الزراعية إلى إيطاليا
بدء التشغيل الكامل لمنظومة النظافة الجديدة في بورسعيد| تفاصيل
الرعاية الصحية: نمتلك مركزا لجراحات قلب الأطفال وفق معايير مؤسسة مجدي يعقوب
احذر غسل محرك السيارة بالماء والضغط العالي.. إليك الطريقة الصحيحة
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
محمد صلاح يستعد للمباراة رقم 22 له ببطولة كاس الأمم الأفريقية
شاهد لأول مرة ضريح قائد أركان القسام الشهيد محمد الضيف.. صور
هجوم وكمائن تستهدف التحرك السلمي لقوات الدرع الوطني
كهربا يوجه رسالة لـ علي معلول في أحدث ظهور
برلماني: دعم المشروعات المتعثرة فرصة لإعادة تنظيم أوضاع العمالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

القارئ الشيخ: مصطفى الزين
القارئ الشيخ: مصطفى الزين
شيماء جمال

نقل الجامع الأزهر بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة 13 رجب لعام 1447 هـ، الموافق 2 يناير 2026 م، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وتلا قرآن الجمعة القارئ الشيخ: مصطفى الزين، القارئ وإمام القبلة بالجامع الأزهر، ويُلقي خطبة الجمعة: د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

والخطبة تحت عنوان: (رسائل العقل في الإسلام).


مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر    

٥:١٩ ص
 

الشروق    

٦:٥١ ص
 

صلاة الظُّهْر    

١١:٥٩ ص
 

صلاة العَصر    

٢:٤٨ م
 

صلاة المَغرب    

٥:٠٧ م
 

صلاة العِشاء    

٦:٣٠ م

 

مواقيت الصلاة في الجيزة

صلاة الفجْر    

٥:٢١ ص
 

الشروق    

٦:٥٣ ص
 

صلاة الظُّهْر    

١٢:٠٠ م
 

صلاة العَصر    

٢:٤٩ م
 

صلاة المَغرب    

٥:٠٨ م
 

صلاة العِشاء   

 ٦:٣١ م
 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر    

٥:٢٦ ص
 

الشروق    

٦:٥٩ ص
 

صلاة الظُّهْر    

١٢:٠٤ م
 

صلاة العَصر    

٢:٥١ م
 

صلاة المَغرب    

٥:١٠ م
 

صلاة العِشاء    

٦:٣٤ م
 

دعاء الجمعة الأولى في السنة الجديدة

اللهم إنا نسألك في أول جمعة فى السنة الجديدة ألا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا غائباً إلا رددته ولا أمنية إلا حققتها لنا يا أكرم الأكرمين.

اللهم في أول جمعة من هذه السنة الجديدة، اغفر لي الذنوب التي تمنع الرزق، واعفو عن السيئات ما علمت منه وما لم أعلم، وارزقني في عامي الجديد العافية والرزق الوفير.

اللهم في أول جمعة في السنة الجديدة نقني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد، وابعدني عن المنكرات وافتح لي أبواب الخيرات والأعمال الصالحة

يا رب في أول جمعة من هذه السنة أدعوك أن تتقبل توبتي واجعلني أوابا شكورا وارضني بما قضيته لي وارزقني في أيامي 

اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ، فاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

.اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا.

صلاة الجمعة رجب رحاب الجامع الأزهر محمد الجندي بث مباشر الجمعة دعاء الجمعة الجمعة الأولى في السنة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة

مترو الأنفاق

تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية

السودان

غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة مستشار قائد الدعم السريع

حالة الطقس

خريطة الأمطار الليلة.. 7 مناطق في الشمال على موعد مع ليلة ماطرة بامتياز

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 2-1-2026

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية ضيف برنامج دولة التلاوة .. اليوم الجمعة

الدكتور محمد أبو موسى ينتهي من شرح كتاب دلائل الإعجاز بالجامع الأزهر

بعد 9 سنوات.. الدكتور محمد أبو موسى ينتهي من شرح كتاب دلائل الإعجاز بالجامع الأزهر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بالصور

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد