قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
محمد صلاح يستعد للمباراة رقم 22 له ببطولة كاس الأمم الأفريقية
شاهد لأول مرة ضريح قائد أركان القسام الشهيد محمد الضيف.. صور
هجوم وكمائن تستهدف التحرك السلمي لقوات الدرع الوطني
كهربا يوجه رسالة لـ علي معلول في أحدث ظهور
برلماني: دعم المشروعات المتعثرة فرصة لإعادة تنظيم أوضاع العمالة
موعد صلاة الجمعة اليوم 2 يناير 2026
إما أن تتأقلموا أو تموتوا.. شروط أمريكية صارمة تثير قلق خبراء الإغاثة الدولية
موعد مباراة الاهلي وفاركو في كاس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين ستتدخل أمريكا لإنقاذهم
اليمن.. درع الوطن تتسلم النقاط العسكرية المحيطة باللواء 37 بعد هروب القيادات
أذكار الصباح كاملة.. امح سيئاتك فى أول جمعة بالسنة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بعد 9 سنوات.. الدكتور محمد أبو موسى ينتهي من شرح كتاب دلائل الإعجاز بالجامع الأزهر

الدكتور محمد أبو موسى ينتهي من شرح كتاب دلائل الإعجاز بالجامع الأزهر
الدكتور محمد أبو موسى ينتهي من شرح كتاب دلائل الإعجاز بالجامع الأزهر
شيماء جمال

انتهى العلامة الدكتور محمد أبو موسى، أستاذ البلاغة والنقد، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من شرح كتاب دلائل الإعجاز في الجامع الأزهر في 252 مجلسًا وذلك بعد 9 سنوات من الشرح، حيث لم يمنعه عن الدرس شاغل بل يمنعه الدرسُ عن كل شاغل.


وجاءت تفاصيل الكتاب كالتالي:

-اسم الكتاب: دلائل الإعجاز

-اسم المؤلف: الإمام عبد القاهر الجرجاني ت 471هـ.

-اسم الشارح: الشيخ الدكتور محمد أبو موسى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.

- تاريخ أول مجلس في شرح الكتاب: الثلاثاء 27 ديسمبر 2016.

- تاريخ آخر مجلس في شرح الكتاب: الأحد 28 ديسمبر 2025.

- عدد المجالس: 252 مجلسًا

وشارح الكتاب الشيخ العلامة الدكتور محمد أبو موسى، أستاذ البلاغة والنقد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر وقد أثرى المكتبة اللغوية والبلاغية بـ33 كتابا، طبع خلالها طبعات متعددة.



ويبحث كتاب دلائل الإعجاز عن موطن المزية التي بها كان كلام الله -عز وجل- يفضل كلام المخلوقين، وعن الشيء الذي تجدد بالقرآن من عظيم المزية، حتى أعجز الخَلْقَ قاطبة.

الدكتور محمد أبو موسى ينتهي من شرح كتاب دلائل الإعجاز بالجامع الأزهر
الدكتور محمد أبو موسى ينتهي من شرح كتاب دلائل الإعجاز بالجامع الأزهر
الدكتور محمد أبو موسى ينتهي من شرح كتاب دلائل الإعجاز بالجامع الأزهر
محمد أبو موسى البلاغة الأزهر كتاب دلائل الإعجاز النقد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة

الطقس في مصر

ليلة ماطرة .. أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة تضرب غالبية المحافظات

مترو الأنفاق

تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية

السودان

غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة مستشار قائد الدعم السريع

حالة الطقس

خريطة الأمطار الليلة.. 7 مناطق في الشمال على موعد مع ليلة ماطرة بامتياز

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 2-1-2026

ترشيحاتنا

الطلاب الوافدين

198 ألف طالب وافد في مصر .. حصاد إدارة منظومة الطلاب الوافدين خلال عام 2025

المجلس القومى للمرأة

المجلس القومي للمرأة يطلق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة المرأة فى جولة إعادة الدوائر الملغاة

وزير الزراعة

الزراعة تصدر أكثر من 1100 ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني

بالصور

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد