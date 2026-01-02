بعد 9 سنوات.. الدكتور محمد أبو موسى ينتهي من شرح كتاب دلائل الإعجاز بالجامع الأزهر

انتهى العلامة الدكتور محمد أبو موسى، أستاذ البلاغة والنقد، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من شرح كتاب دلائل الإعجاز في الجامع الأزهر في 252 مجلسًا وذلك بعد 9 سنوات من الشرح، حيث لم يمنعه عن الدرس شاغل بل يمنعه الدرسُ عن كل شاغل.



وجاءت تفاصيل الكتاب كالتالي:

-اسم الكتاب: دلائل الإعجاز

-اسم المؤلف: الإمام عبد القاهر الجرجاني ت 471هـ.

-اسم الشارح: الشيخ الدكتور محمد أبو موسى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.

- تاريخ أول مجلس في شرح الكتاب: الثلاثاء 27 ديسمبر 2016.

- تاريخ آخر مجلس في شرح الكتاب: الأحد 28 ديسمبر 2025.

- عدد المجالس: 252 مجلسًا

وشارح الكتاب الشيخ العلامة الدكتور محمد أبو موسى، أستاذ البلاغة والنقد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر وقد أثرى المكتبة اللغوية والبلاغية بـ33 كتابا، طبع خلالها طبعات متعددة.





ويبحث كتاب دلائل الإعجاز عن موطن المزية التي بها كان كلام الله -عز وجل- يفضل كلام المخلوقين، وعن الشيء الذي تجدد بالقرآن من عظيم المزية، حتى أعجز الخَلْقَ قاطبة.

