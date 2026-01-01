قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

أكاديمية الأزهر تحتفل باختتام دورة تنمية المهارات للدعاة الوافدين من هولندا

أكاديمية الأزهر تحتفل باختتام دورة تنمية المهارات للدعاة الوافدين من هولندا
أكاديمية الأزهر تحتفل باختتام دورة تنمية المهارات للدعاة الوافدين من هولندا
إيمان طلعت

احتفلت أكاديمية الأزهر العالمية اليوم باختتام فعاليات دورة «تنمية المهارات للدعاة في البيئات متعددة الثقافات»، التي نُظِّمت ضمن برامج الأكاديمية الهادفة إلى التأهيل العلمي والفكري المتخصص للدعاة الوافدين، وذلك خلال الفترة من الأحد (١٤) ديسمبر (٢٠٢٥م) حتى الخميس (١) يناير (٢٠٢٦م)، بمشاركة نخبة من الدعاة الوافدين من دولة هولندا، وذلك في إطار حرص "الأزهر الشريف" على تزويد المشاركين بالمهارات العلمية والفكرية والمنهجية اللازمة لممارسة العمل الدعوي في البيئات متعددة الثقافات، بما يعزز قدرتهم على التواصل الفعّال، ونقل رسالة الإسلام السمحة، وترسيخ قيم التعايش والسلام المجتمعي.

شهد حفل الختام حضور كلٍّ من فضيلة أ.د/ حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، وفضيلة أ.د/ عبد الفتاح العواري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة سابقًا، وفضيلة الدكتور/ ياسر الليثي، عميد الدراسات الإسلامية بجامعة أمستردام المستقلة في هولندا.

وفي كلمته، رحّب فضيلة أ.د/ حسن الصغير بالسادة الأئمة المشاركين، مؤكدًا أن هذه الدورة تأتي بتوجيهات كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التي تشدد على أهمية العناية بتدريب وتأهيل الأئمة والدعاة الوافدين من مختلف دول العالم، علميًّا وفكريًّا ومهاريًّا، بما يمكنهم من أداء رسالتهم الدعوية على الوجه الأمثل، ونقل الصورة الصحيحة للإسلام ومنهجه الأزهري الوسطي، وتعزيز قيم التفاهم والتعايش بين الثقافات.

من جانبه، أعرب فضيلة أ.د/ عبد الفتاح العواري عن تقديره للدور الريادي الذي تقوم به "أكاديمية الأزهر العالمية" في مجال تدريب وتأهيل الدعاة الوافدين، مشيدًا بجهودها العلمية والمنهجية في إعداد دعاة يمتلكون الوعي بمتطلبات الواقع المعاصر.

كما ثمَّن فضيلةُ الدكتور/ ياسر الليثي الدعمَ المتواصل الذي يقدِّمه فضيلةُ الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لبرامج تأهيل الأئمة والدعاة الوافدين، مشيدًا برؤيته الحكيمة في رعاية الدعاة من مختلف دول العالم، ثم أعرب عن تقديره لجهود الأزهر الشريف وأكاديمية الأزهر العالمية ورئيسها في هذا المجال.


وأكد فضيلته أن هذه الدورة أسهمت إسهامًا واضحًا في تطوير أداء الأئمة الهولنديين وتمكينهم من القيام بدورهم الدعوي في مجتمعاتهم، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأفواج الدعوية من هولندا ستتوافد تباعًا إلى "أكاديمية الأزهر العالمية" خلال الفترة المقبلة؛ للاستفادة من برامجها التدريبية المتنوعة.

وفي كلمتهم، عبّر الأئمة المشاركون عن بالغ شكرهم وامتنانهم للأزهر الشريف وأكاديمية الأزهر العالمية على ما تلقّوه من علم وخبرات خلال الدورة، مؤكدين عزمهم على تطبيق ما تعلموه في بلدانهم، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف ومنهجه الوسطي المعتدل.

واختُتم الحفل بتوزيع شهادات التخرج على السادة المشاركين في الدورة، وسط أجواء من التقدير والاعتزاز بما حققته من أهداف علمية ودعوية.

أكاديمية الأزهر العالمية تنمية المهارات للدعاة في البيئات متعددة الثقافات الأزهر

