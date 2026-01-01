اليوم العالمي للأسرة.. حصاد 7 أعوام من جهود الأزهر العالمي للفتوى في حماية ودعم الأسرة المصرية

قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية جهودًا كبيرة في دعم الأسرة المصرية، خلال سبعة أعوام من العمل المتواصل، منذ إطلاق برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، وتفعيل وحدة لمّ الشمل في عام 2018م، وحتى عام 2025م، في إطار رسالته الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار الأسري، وتعزيز السلم المجتمعي، ومعالجة القضايا الأسرية برؤية علمية وشرعية متكاملة.

وشهدت هذه الفترة نشاطًا مكثفًا للمركز في مجال حل النزاعات الأسرية والمجتمعية، حيث نجحت وحدة لمّ الشمل في معالجة وإنهاء 205,000 نزاع أسري ومجتمعي، من خلال 30 مقرًّا منتشرة في أنحاء الجمهورية، مع توثيق وأرشفة 603,520 ملفًّا وتقارير وتحليل البيانات لقضايا لمّ الشمل، واستفادة ما يقرب من 3,500,000 مواطن من خدمات الوحدة، بما أسهم في إعادة الاستقرار إلى آلاف الأسر المصرية، والحد من حالات التفكك الأسري.

وفي سياق متصل، قدّم المركز منذ تأسيسه 4,310,349 استشارة أسرية، تناولت قضايا الزواج والطلاق والخلافات الأسرية والتربية والعلاقات الاجتماعية، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية، وتعزيز قيم الحوار والتفاهم والمسؤولية المشتركة.

وعلى مستوى التوعية الميدانية والمجتمعية، نفّذ المركز ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية 95,907 لقاء توعويا، و36,003 ندوة تثقيفية، إلى جانب 26,780 ورشة عمل، و36 لقاءً بالصالون الثقافي، تناولت قضايا الأسرة والتنشئة والقيم المجتمعية، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو 7 ملايين مواطن من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.

كما سجّل المركز حضورًا إعلاميًّا واسعًا خلال هذه الأعوام، من خلال 63,780 عملًا تنسيقيا ومشاركة إعلامية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف توضيح الرأي الشرعي، والتفاعل مع القضايا الأسرية والمجتمعية المطروحة على الساحة.

وفي إطار العمل البحثي وصناعة القرار، أعدّ المركز 1,989 استبانةً وتقريرًا متخصصًا، أسهمت في رصد الظواهر الأسرية والمجتمعية، ودعم التخطيط العلمي لبرامج التوعية والتدخل المجتمعي.

وعلى صعيد التدريب وبناء القدرات، نظّم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 374 دورة متخصصة، شملت:

• 137 دورة لتأهيل المقبلين على الزواج.

• 10 دورات حول أسس الحياة الزوجية السعيدة.

• 8 دورات لمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني.

• 120 دورة في التنشئة المتوازنة للأبناء.

• 8 دورات في أبجديات المعرفة الدينية.

• 91 دورة مجتمعية حول قضايا مختلفة يحتاجها الشباب.

وهدفت هذه الدورات إلى رفع الوعي الأسري، وبناء مهارات التواصل، وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية، بما يسهم في الوقاية من النزاعات، ودعم الاستقرار الأسري والمجتمعي.

ويؤكد هذا الحصاد الممتد لسبعة أعوام أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يضطلع بدور محوري في دعم الأسرة المصرية، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الإفتاء الرشيد، والتوعية الميدانية، والتدخل الأسري الإصلاحي، والحضور الإعلامي، والدراسة العلمية، بما يعكس حرص الأزهر الشريف على صون الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وأحد أهم ركائز أمنه واستقراره.