قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم
التموين والاتصالات: 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» من أول يناير 2026
الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور
احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان.. رسائل سيادة وحسم في زمن الحرب | خبير يعلق
موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين
تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026
مصر تعزي سويسرا في ضحايا حريق كران - مونتانا
أقل راتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على الوظائف الجديدة بمشروع الضبعة النووي
الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه
الوطنية للانتخابات: تدوينة الرئيس السيسي بشأن الانتخابات مثلت دعما قويا لعمل واستقلال الهيئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اليوم العالمي للأسرة.. حصاد 7 أعوام من جهود الأزهر العالمي للفتوى في حماية ودعم الأسرة المصرية

حصاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
حصاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
إيمان طلعت

قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية جهودًا كبيرة في دعم الأسرة المصرية، خلال سبعة أعوام من العمل المتواصل، منذ إطلاق برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، وتفعيل وحدة لمّ الشمل في عام 2018م، وحتى عام 2025م، في إطار رسالته الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار الأسري، وتعزيز السلم المجتمعي، ومعالجة القضايا الأسرية برؤية علمية وشرعية متكاملة.

وشهدت هذه الفترة نشاطًا مكثفًا للمركز في مجال حل النزاعات الأسرية والمجتمعية، حيث نجحت وحدة لمّ الشمل في معالجة وإنهاء 205,000 نزاع أسري ومجتمعي، من خلال 30 مقرًّا منتشرة في أنحاء الجمهورية، مع توثيق وأرشفة 603,520 ملفًّا وتقارير وتحليل البيانات لقضايا لمّ الشمل، واستفادة ما يقرب من 3,500,000 مواطن من خدمات الوحدة، بما أسهم في إعادة الاستقرار إلى آلاف الأسر المصرية، والحد من حالات التفكك الأسري.

وفي سياق متصل، قدّم المركز منذ تأسيسه 4,310,349 استشارة أسرية، تناولت قضايا الزواج والطلاق والخلافات الأسرية والتربية والعلاقات الاجتماعية، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية، وتعزيز قيم الحوار والتفاهم والمسؤولية المشتركة.

وعلى مستوى التوعية الميدانية والمجتمعية، نفّذ المركز ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية 95,907 لقاء توعويا، و36,003 ندوة تثقيفية، إلى جانب 26,780 ورشة عمل، و36 لقاءً بالصالون الثقافي، تناولت قضايا الأسرة والتنشئة والقيم المجتمعية، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو 7 ملايين مواطن من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.

كما سجّل المركز حضورًا إعلاميًّا واسعًا خلال هذه الأعوام، من خلال 63,780 عملًا تنسيقيا ومشاركة إعلامية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف توضيح الرأي الشرعي، والتفاعل مع القضايا الأسرية والمجتمعية المطروحة على الساحة.

وفي إطار العمل البحثي وصناعة القرار، أعدّ المركز 1,989 استبانةً وتقريرًا متخصصًا، أسهمت في رصد الظواهر الأسرية والمجتمعية، ودعم التخطيط العلمي لبرامج التوعية والتدخل المجتمعي.

وعلى صعيد التدريب وبناء القدرات، نظّم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 374 دورة متخصصة، شملت: 

• 137 دورة لتأهيل المقبلين على الزواج.

• 10 دورات حول أسس الحياة الزوجية السعيدة.

• 8 دورات لمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني.

• 120 دورة في التنشئة المتوازنة للأبناء.

• 8 دورات في أبجديات المعرفة الدينية.

• 91 دورة مجتمعية حول قضايا مختلفة يحتاجها الشباب.

وهدفت هذه الدورات إلى رفع الوعي الأسري، وبناء مهارات التواصل، وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية، بما يسهم في الوقاية من النزاعات، ودعم الاستقرار الأسري والمجتمعي.

ويؤكد هذا الحصاد الممتد لسبعة أعوام أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يضطلع بدور محوري في دعم الأسرة المصرية، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الإفتاء الرشيد، والتوعية الميدانية، والتدخل الأسري الإصلاحي، والحضور الإعلامي، والدراسة العلمية، بما يعكس حرص الأزهر الشريف على صون الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وأحد أهم ركائز أمنه واستقراره.

حماية ودعم الأسرة المصرية مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وحدة لمّ الشمل كيان الأسرة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

الذهب

أسعار الذهب في 2026.. توقعات بارتفاع كبير

ترشيحاتنا

الإمام محمد عطا

سلفه انتقل للأهلي .. تعيين إمام مسجد جديد للزمالك

كأس الأمم الإفريقية

الشرطة المغربية تضبط 118 متهمًا في قضايا السوق السوداء لتذاكر أمم أفريقيا

لاعبي نادي النصر القاهري

لاعبو النصر القاهري يستغيثون بوزير الرياضة بعد 8 أشهر تأخير مستحقات

بالصور

بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد