قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكاراتيه ينعى بطلة العالم السابقة يمنى طارق
شهادة ميلاد ابنة أسوان الطفلة بيان محمد .. أول مولودة في 2026 | شاهد
احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب
احتجاجات إيران تتوسع.. أول سقوط عنصر أمني وسط تصاعد الغضب الشعبي
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
انقطاع المياه عن مناطق ببلطيم غداً .. وشركة كفر الشيخ توضح الأسباب
سعر الذهب في منتصف التعاملات اليوم 1-1-2026
ياسمين عز: قومي في السنة الجديدة اعملي لجوزك لوك مدام نادية الجندي
بعد 9 سنوات من الشرح.. العلامة محمد أبو موسى ينتهى من شرح كتاب دلائل الإعجاز في الجامع الأزهر
الزمالك والمصري اليوم .. الأعلى للإعلام يحيل شكويين للتحقيق | تفاصيل
غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بعد 9 سنوات من الشرح.. العلامة محمد أبو موسى ينتهى من شرح كتاب دلائل الإعجاز في الجامع الأزهر

العلامة الدكتور محمد أبو موسى مع طلابه
العلامة الدكتور محمد أبو موسى مع طلابه
إيمان طلعت

أنهى الشيخ العلامة الدكتور محمد أبو موسى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، شرح كتاب «دلائل الإعجاز» وذلك بعد 9 سنوات متواصلة من الدروس العلمية بالجامع الأزهر الشريف.

فلم يمنعه عن الدرس شاغل، ولم يمنع الدرسُ عنه كلَّ شاغل.

في سياق اخر.. عقد الجامع الأزهر أمس الأربعاء، اللقاء الأسبوعي لملتقى السيرة النبوية، تحت عنوان: "من سير الصحابة.. عثمان بن عفان دروس وعبر"، بحضور كل من أ.د السيد بلاط، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، وأ.د حسن القصبي، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهرية، وأدار الشيخ محمود عبد الجواد الباحث بالجامع الأزهر.

في مستهل هذا الملتقى، أوضح فضيلة الدكتور السيد بلاط أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يلتقي في نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد عبد مناف، ويكنى بأبي عبد الله، وقد عرف واشتهر بلقب ذي النورين؛ لأنه تزوج أولا السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد وفاتها تزوج أختها السيدة أم كلثوم رضي الله عنهما، فكان شرفه عظيما أن يجمع بين نورين من بيت النبوة، وقد سئل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن عثمان فقال:" ذاك رجل يدعى في الملأ الأعلى بذي النورين"، في إشارة إلى مكانته الرفيعة ومنزلته العالية عند الله تعالى، مضيفا أن التاريخ الإسلامي يشهد بأن سيدنا عثمان رضي الله عنه كان مثالا متكاملا في مكارم الأخلاق، فقد عرف بحسن الخلق، وسعة الصدر، والصبر والحِلم، والتواضع، وكظم الغيظ، وشدة الحياء، وهي صفات قل أن تجتمع في رجل واحد، وقد انعكست هذه الأخلاق في تعامله مع الناس وفي إدارته لشؤون الأمة، فكان لينا قريبا من القلوب، ثابتا على الحق، حريصًا على وحدة المسلمين، مما جعله قدوة صادقة في الخلق والسلوك، ونموذجًا للخليفة العادل الذي جمع بين الشرف في النسب، والسمو في الخلق، والإخلاص في خدمة الإسلام.

وشدد فضيلته إنه على التجار اليوم أن يأخذوا العبرة من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ فقد كان مثالا للأمانة فلم يغش في السلع التي يبيعها، وكان كريم النفس كثير الإنفاق، يبذل ماله للمحتاجين من الأقربين وفقراء المسلمين، ولم يتغير خلقه في ذلك بين الجاهلية والإسلام، بل ظل ثابتا على مكارم الأخلاق، وعلى الشباب كذلك أن يقتدوا به، فقد كان تاجرا عفيفا بعيدا عما يمس المروءة من اللهو المحرم والعبث، يجمع بين الجد في العمل والاستقامة في السلوك، ولما أسلم رضي الله عنه كان ذلك بدعوة من صديقه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذ كانت بينهما صداقة قائمة على الثقة وحسن الخلق، فلبى الدعوة وأعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من السابقين الأولين إلى الإسلام، ممن عظم الله شأنهم في قوله تعالى: ﴿والسابقون الأوّلون﴾، ليبقى سيدنا عثمان قدوة خالدة في الصدق، والعفة، والبذل في سبيل الله.

من جانبه قال فضيلة الدكتور حسن القصبي إن أخلاق سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه في الجاهلية كانت من أبرز ما ميزه، إذ عرف بالعفة والحياء وصدق المعاملة، وهي أخلاق استمرت معه بعد إسلامه وزادها الإسلام رفعة وكمالًا، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما أنفق بسخاء في سبيل الله تعالى، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم " أشدّ أمتي حياءً عثمان"، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر ذلك عندما دخل عثمان وهو في بيت عائشة رضي الله عنها، رفعا للحرج عنه؛ لما عرف به من شدة الحياء، وكان رضي الله عنه مثالا في حسن استثمار نعمة المال، إذ سخر ما آتاه الله في طاعته، فكان يطعم الفقراء مما يطعم به الأمراء، ويضرب أروع الأمثلة في البذل والعطاء، ليكون قدوة لكل من أنعم الله عليه بنعمة المال.
وأضاف فضيلته أن سيرة سيدنا عثمان رضي الله عنه حافلة بالمواقف العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين؛ فقد كان من أوائل من هاجروا إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، وحين اشتد شحّ الماء اشترى بئر رومة وجعلها وقفا للمسلمين ابتغاء وجه الله تعالى، كما جهز جيش العسرة، ووسع المسجد النبوي بشراء بيت مجاور له، وأسهم في توسعة المسجد الحرام بعد فتح مكة، وكان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، وإلى جانب ذلك، تميز بحكمة سياسية بالغة، فجمع المسلمين على مصحف واحد حفظا لكتاب الله من الاختلاف، فبقي أثر ذلك إلى قيام الساعة، وحين حاصره أهل الفتنة في بيته، قدم مصلحة الأمة على نفسه، وأبى أن تسفك الدماء بسببه، وقال لمن أراد نصرته أن يكف يده، إدراكا لقول النبي صلى الله وهو على جبل أحد: "اثبت أُحد، فإنما عليك نبيٌّ وصديقٌ وشهيدان"، فكان استشهاده دليلا على حكمته العميقة، وصبره العظيم، وحرصه على وحدة المسلمين وسلامتهم.

يذكر أن ملتقى "السيرة النبوية" الأسبوعي يُعقد الأربعاء من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بهدف استعراض حياة النبي محمد ﷺ، وإلقاء الضوء على المعالم الشريفة في هذه السيرة العطرة، وبيان كيفية نشأته وكيف كان يتعامل مع الناس وكيف كان يدبر شؤون الأمة، للوقوف على هذه المعاني الشريف لنستفيد بها في حياتنا. 

الجامع الأزهر العلامة الدكتور محمد أبو موسى شرح كتاب دلائل الاعجاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

الهيئة الدولية لدعم فلسطين

الهيئة الدولية لدعم فلسطين : اللجنة المصرية لعبت دورا مهما في دعم جهود الإغاثة

إيبو نوح

اسمه الحقيقي إيفانز إيشون .. القبض على الغاني إيبو نوح

سوريا - ارشيف

سوريا .. إحباط مخطط لـ داعش قبل تنفيذ هجمات انتحارية خلال احتفالات رأس السنة

بالصور

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

إلقاء 6 ملايين زريعة أسماك وحصر 1025 مزرعة سمكية و18 مفرخا بالشرقية خلال 2025

ذريعة اسماك
ذريعة اسماك
ذريعة اسماك

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد