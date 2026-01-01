وكيل الأزهر خلال عام 2025.. حضور علمي عالمي وأنشطة فاعلة ورؤية أزهرية تجمع بين الأصالة والمعاصرة

قدَّم الدكتور محمد الضويني ، وكيل الأزهر الشريف، خلال العام 2025 نموذجًا عمليًا للمسؤول الديني والفكري الفاعل، حيث تنوّعت جهوده بين الحضور العلمي المكثف في الجامعات والمعاهد، والمشاركة في المؤتمرات الدولية والمحلية، والدعم المباشر لبرامج الدعوة والتعليم داخل مصر وخارجها، بما يعكس رؤية واضحة تقوم على تعزيز الهوية الإسلامية، وتجديد الخطاب الديني وفق منهجٍ أزهري رصين يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

كما امتدت جهوده لتشمل متابعة البرامج الدعوية بالجامع الأزهر، والمشاركة في فعاليات فكرية وبحثية ركّزت على مقاصد الشريعة، وقضايا الإنسان، وتحديات العصر مما رسّخ دور الأزهر كمرجع علمي عالمي حاضر في مواجهة المتغيرات الفكرية والاجتماعية.

لقاءات ثنائية في المجالات الدعوية والتعليمية مع وفود عربية وأجنبية

شهد عام 2025 نشاطًا واسعًا لوكيل الأزهر الشريف، عكس الدور العالمي للأزهر الشريف وانفتاحه على الشراكات الدولية على كافة الأصعدة والمجالات، حيث عقد فضية وكيل الأزهر سلسلة من الاجتماعات والزيارات الرسمية بهدف تعزيز التعاون في المجالات الدعوية والتعليمية وبناء جسور الحوار مع المؤسسات الدينية والفكرية حول العالم.

وشملت اللقاءات الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالإمارات، والسيد أحمد فوزي عبد الرازق حاكم ولاية بينانج بماليزيا، والقس الدكتورة ماي إليس كانون والأسقف مالوسي مبوملوانا ممثلي منظمة كنائس من أجل السلام، إلى جانب الشيخ يحيى هندي من المجلس الفقهي الإسلامي بأمريكا.

كما استقبل فضيلته الشيخ يحيى صافي رئيس المجلس الفقهي الأسترالي، والدكتور عبد الرحمن محمد علي رئيس الهيئة العليا للإفتاء بجيبوتي، فضلًا عن وفد مجموعة فيينا للدين والدبلوماسية الذي يضم ممثلين من 14 دولة أوروبية، وغيرها العديد من الوفود وممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وأكد وكيل الازهر خلال هذه اللقاءات استعداد الأزهر للتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية لدعم السلام وترسيخ قيم التعايش الإنساني. كما التقى فضيلته مفتي موسكو حيث تم الاتفاق على تدريب أئمة روسيا وفق مناهج أزهرية. كما استقبل فضيلته رئيس ديوان الوقف السني العراقي لبحث ترتيبات زيارة الإمام الأكبر للعراق وافتتاح أول معهد أزهري في بغداد، إلى جانب مشاركته في مؤتمر زعماء الأديان بكازاخستان، والذي أكد خلاله حاجة العالم لمنهج حواري يعالج الأزمات بروح دينية وأخلاقية.

جولات ميدانية للوقوف على سير العملية التعليمية في المعاهد والأروقة المختلفة

كذلك شهد العام 2025 سلسلة من الجولات الميدانية لفضيلة وكيل الأزهر، ركّزت على متابعة المعاهد والمقار التعليمية والدعوية في مختلف المحافظات، والاطمئنان على سير العملية التعليمية والامتحانات.

وخلال هذه الجولات افتتح فضيلته فرعًا جديدًا للرواق الأزهري بمحافظة الفيوم، وتفقد أكاديمية الأزهر العالمية لمتابعة البرامج التدريبية للأئمة والوعاظ، كما زار مجمع معاهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجي بمحافظة سوهاج، إلى جانب متابعته للجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالعديد من المحافظات، موجهًا خلالها بتشكيل لجان لفحص شكاوى الطلاب المتعلقة بامتحان الفيزياء، والتي أثير حولها جدل من الطلاب وأولياء الأمور. كما تابع وكيل الأزهر أعمال التصحيح بالثانوية الأزهرية، مؤكدًا أن "التصحيح أمانة تتعلق بمستقبل الطلاب"، وأعلن اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 53.99%، وكرّم الأوائل مؤكدًا أن التفوق يجب أن يقترن بالأخلاق.

وافتتح فضيلته خلال عام 2025 فعاليات الأسبوع الدعوي السابع لمجمع البحوث الإسلامية بجامعة الإسكندرية حول الأمن الفكري، وشارك في حفل تخريج دفعتين بكلية طب الأزهر بدمياط، داعيًا الطلاب إلى اإجتهاد والتميز من أجل داعيًا الطلاب إلى الاجتهاد والتميّز من أجل خدمة وطنهم والارتقاء بالمهنة الطبية، والقيام برسالتهم الإنسانية والأخلاقية، وبما يسهم في حفظ النفس وصون كرامة الإنسان.

مسابقات ومبادرات متعددة لرعاية الطلاب والنشء وتحفيزهم على التفوق

وشهد العام 2025 أيضًا إطلاق وكيل الازهر عددا من المبادرات والمسابقات الطلابية التي هدفت إلى تحفيز الطلاب على الإبداع والتميز في مجالات مختلفة. حيث شارك فضيلته في انطلاق الموسم الثالث من ملتقى الأزهر الدولي للكاريكاتير والبورتريه بعنوان "غزة.. صمود لا ينكسر"، إلى جانب النسخة الثالثة من ملتقى الأزهر للخط والزخرفة الإسلامية، وكرّم فضيلة الوكيل الأوائل في رواق الطفل والطلاب الوافدين، مؤكدًا أهمية دعم المواهب، كما شهد التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم التي شارك فيها أكثر من 156 ألف متسابق، وفاز منهم 15 ألفًا، وهي نسبة المشاركة الأكبر في السنوات الأخيرة.

كذلك شارك في الحفل الختامي لمسابقة تحدي القراءة العربي بدورتها التاسعة، التي شهدت مشاركة أكثر من مليوني طالب، مؤكدًا أن القراءة وبناء الوعي هما الطريق لحماية المجتمع.

مشاركة مكثفة في المؤتمرات العلمية داخل مصر وخارجها

وعلى صعيد المؤتمرات العلمية داخل مصر وخارجها شهد العام 2025 حضورًا واسعًا لوكيل الأزهر في العديد من المؤتمرات العلمية داخل مصر وخارجها، ركّزت على قضايا الأمة والتحديات الفكرية المعاصرة ودور الأزهر في حماية الهوية.

ففي القاهرة افتتح مؤتمر الأزهر العالمي الأول لطب الأسنان، وشارك في مؤتمر كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة، وشهد انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وكذلك مؤتمر كلية الإعلام والذي تحت عنوان: " الإعلام الدعوي وبناء الإنسان". وعلى الصعيد الدولي، شارك في مؤتمر مقاصد القرآن الكريم بجامعة الشارقة، مشددًا على أهمية المقاصد العليا في فهم رسالة القرآن، وداعيًا للاعتماد عليها في دعم صمود غزة وتعزيز الوعي بالقيم القرآنية.

كما شارك وكيل الأزهر في المؤتمر الدولي العاشر للإفتاء، مؤكدًا أن المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي يجب أن يجمع بين المهارات الرقمية والملكة الفقهية وحذّر من الفتوى دون تخصص، مؤكدًا أن إعداد المفتين يحتاج إلى تكوين علمي راسخ وفهم معاصر.

أيضا شهد العام اهتمامًا استثنائيًا من فضيلة بالمحافل الثقافية، وخاصة المعارض الدولية للكتاب بالقاهرة ومكتبة الإسكندرية وغيرها، حيث حقق الأزهر حضورًا بارزًا ولافتًا من خلال أجنحته وإصداراته المتنوعة، وشهدت فعالياته إقبالًا كبيرًا من رواد المعرض التي تجاوزت 35 ندوة في تخصصات مختلفة.

إحياء ليالي شهر رمضان داخل الجامع الأزهر بفعاليات كبيرة وبرامج دعوية متعددة

شهد الجامع الأزهر خلال شهر رمضان برنامجًا دعويًا وعلميًا موسعًا شارك فيه وكيل الأزهر، شمل إحياء مناسبات دينية كبرى مثل الإسراء والمعراج وغزوة بدر الكبرى وفتح مكة، بحضور كبار العلماء. وأعلن فضيلته إطلاق برنامج دعوي موسع وتدشين الرواق الأزهري الإلكتروني لتحفيظ القرآن للمصريين بالخارج. كما شهد فضيلته إقامة صلوات التراويح والقيام خلال شهر رمضان بالروايات القرآنية المتنوعة، ومتابعة برنامج "إفطار صائم" وبرنامج "إطعام" الذي قدم 5000 وجبة يوميًا للصائمين، وفي ختام الشهر، كرّم فضيلته القائمين على تنظيم الفعاليات، مشيدًا بالدور الذي يبذله المركز الإعلامي للأزهر في بث تلك الفعاليات على كافة المنصات، لتوعية الشباب وتعريف الجمهور داخل مصر وخارجه برسالة الأزهر وجهوده وأنشطته الدعوية والعلمية والإنسانية، وإبراز صورة الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والتراحم وخدمة الإنسان.