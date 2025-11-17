وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد يناقشان خطة تطوير المنشآت الثقافية ودعم الفعاليات بالمحافظ

التقى الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، باللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، لبحث آليات تطوير وتعزيز العمل الثقافي بالمحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة تطوير عدد من المنشآت الثقافية، إلى جانب بحث آليات تحسين البرامج الفنية والثقافية المقدمة عبر قصور الثقافة والمراكز الإبداعية، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين ويعزز الوعي والمعرفة. كما شمل النقاش فرص التوسع في الأنشطة النوعية والفعاليات الموجهة لمختلف الفئات العمرية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات الوزارة والجهاز التنفيذي بالمحافظة لتنفيذ مشروعات ثقافية مشتركة، وزيادة الأنشطة المتنقلة في المناطق الأكثر احتياجًا، ودعم المبادرات المعنية باكتشاف ورعاية المواهب الشابة.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو أن بورسعيد تمتلك إرثًا ثقافيًا وطاقة بشرية تستحق الاستثمار، مشيرًا إلى حرص الوزارة على رفع كفاءة المنشآت الثقافية وتحسين الخدمات المقدمة، دعمًا لرؤية الدولة التي تؤمن بدور الثقافة والفنون في تشكيل الوعي الوطني وصون الهوية.

ومن جانبه، أعرب اللواء محب حبشي عن تقديره لجهود وزارة الثقافة في دعم التنمية الثقافية داخل المحافظة، مؤكداً استمرار التعاون لتنفيذ مشروعات وبرامج تعزز الهوية المصرية وتدعم المواهب المحلية.