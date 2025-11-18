قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير التكنولوجيا والنماذج العمرانية الحديثة
مدبولي: محطة الضبعة النووية تعزز قدرة مصر على إنتاج الطاقة بشكل مستدام
مداعبة غير مقصودة.. نائب رئيس البنك الأهلي يعتذر للنادي الأهلي
الأزمة تشتعل.. مسئول أحد البنوك في ورطة.. والأهلي يتحرك قضائيا بـ 3 بلاغات
خريطة عالمية تكشف أخطر المناطق المهددة بـ زلازل هائلة.. اعرف الأماكن
رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد تصل مصر في أول ديسمبر
الوزراء يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات في عدد من المحافظات
بعد تصريح "التعليم بايظ".. الأهلي يقاضي مسئول في أحد البنوك بـ3 بلاغات
مدبولي: الضبعة صفحة جديدة لتوفير الطاقة بعمر افتراضي يتجاوز 60 عاما
المحكمة العسكرية بلبنان تُحدد الثلاثاء موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر
الموسيقار عمر خيرت يغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية
الشاباك يعتقل إسرائيلي بتهمة التخابر مع إيران
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

تعليم بورسعيد يكرم مدير إدارة تنسيق الخدمات ورؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية
محمد الغزاوى

کرم طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد صباح اليوم، بمقر مكتبه بديوان المديرية، الأستاذة رانيا جوهر مدير إدارة تنسيق الخدمات وعدداً من رؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية، تقديرا للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشؤون التنفيذية ، حيث أشاد مدير المديرية بما قدمه المكرمون من جهد متواصل ومتميز في تنظيم وإدارة العمل الإداري بما يسهم في دعم العملية التعليمية.

وثمن الأستاذ طاهر الغرباوي جهود جميع العاملين بالإدارة، مشيراً إلى أن تعليم بورسعيد يقدر دائمًا إخلاص العاملين المتميزين أمثالهم، ويحرص على تكريم كل من يسهم بإخلاص في تطوير المنظومة التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

تعليم بورسعيد يكرم مدير إدارة تنسيق الخدمات ورؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية

ويأتي هذا التكريم ضمن سياسة المديرية في دعم المتميزين وتحفيزهم على الاستمرار في أداء واجباتهم بكفاءة وإخلاص، بما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل الإداري والتعليمي بالمحافظة.

بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم تنسيق الخدمات

المزيد

