کرم طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد صباح اليوم، بمقر مكتبه بديوان المديرية، الأستاذة رانيا جوهر مدير إدارة تنسيق الخدمات وعدداً من رؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية، تقديرا للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشؤون التنفيذية ، حيث أشاد مدير المديرية بما قدمه المكرمون من جهد متواصل ومتميز في تنظيم وإدارة العمل الإداري بما يسهم في دعم العملية التعليمية.

وثمن الأستاذ طاهر الغرباوي جهود جميع العاملين بالإدارة، مشيراً إلى أن تعليم بورسعيد يقدر دائمًا إخلاص العاملين المتميزين أمثالهم، ويحرص على تكريم كل من يسهم بإخلاص في تطوير المنظومة التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

تعليم بورسعيد يكرم مدير إدارة تنسيق الخدمات ورؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية

ويأتي هذا التكريم ضمن سياسة المديرية في دعم المتميزين وتحفيزهم على الاستمرار في أداء واجباتهم بكفاءة وإخلاص، بما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل الإداري والتعليمي بالمحافظة.