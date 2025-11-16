قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

افتتاح ميناء شرق بورسعيد خطوة جديدة نحو مصر كمركز إقليمي للتجارة العالمية

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

أكد الإعلامي أحمد موسى أهمية افتتاح ميناء شرق بورسعيد البحري اليوم على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الميناء أصبح عنصرًا محوريًا في منظومة النقل واللوجستيات بمصر، ويساهم بشكل كبير في تعزيز دور البلاد كمركز إقليمي لتجارة الترانزيت وحركة التجارة العالمية.

وأشار موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إلى جهود الدولة في تجهيز الموانئ بأحدث التقنيات العالمية، مثل أنظمة التعرف الآلي على الشاحنات، ومعدات التخلص من التلوث البيئي، إلى جانب تطبيق نظم السداد الإلكتروني وتعزيز محور قناة السويس على المستوى العالمي.

وأوضح موسى أبرز الإنجازات التي أعلن عنها وزير النقل خلال الافتتاح:

• حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا ضمن تصنيف البنك الدولي لمؤشرات أداء موانئ الحاويات CPPI لعام 2024.

• احتلال الميناء المرتبة 53 ضمن قائمة أفضل 100 ميناء حاويات عالميًا لعام 2025.

• إدراج محطة حاويات دمياط ضمن أفضل 20 محطة حاويات على مستوى العالم.

• حصول ميناء الإسكندرية على المرتبة 90 ضمن أفضل 100 ميناء حاويات عالميًا وفقًا لتصنيف Lloyd’s List.

• دخول ميناء السخنة موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأعمق ميناء من صنع الإنسان بعمق يصل إلى 19 مترًا.

وأضاف موسى أن الدولة تضخ استثمارات بالمليارات في مشاريع بميناء شرق بورسعيد ومناطق قناة السويس الاقتصادية، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتصدير والتجارة.

وعن سيناء، أوضح موسى أن المحافظة تشهد تطويرًا كبيرًا للبنية التحتية، بما في ذلك شبكة طرق واسعة ومشروعات ضخمة ستوفر آلاف فرص العمل للشباب، معززًا بذلك التنمية المستدامة في المنطقة.

