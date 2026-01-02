وزير الزراعة: نستهدف رفع إنتاج القمح المحلي إلى 11 مليون طن

قال علاء فاروق، وزير الزراعة ، إن الدولة تنفذ خطة شاملة للتوسع في الرقعة الزراعية، تجمع بين التوسع الأفقي والرأسي، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الغذاء ودعم الصادرات الزراعية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التوسع الأفقي يشمل مشروعات قومية عملاقة، من بينها مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع سنابل سونو بنحو 450 ألف فدان، إلى جانب التوسعات الزراعية في سيناء التي تتجاوز 500 ألف فدان، ومناطق شمال العوينات وامتداد توشكى التي تتخطى 300 ألف فدان.

وتابع، أنّ إجمالي الأراضي التي يجري العمل على استصلاحها وتنميتها يتجاوز 3.5 مليون فدان ضمن مشروع «مستقبل مصر»، مؤكداً أن هذه المشروعات تمثل فرصاً واعدة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز التصدير.

وذكر، أن الوزارة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المستخدم في رغيف الخبز المدعم، حيث يجري العمل على رفع إنتاج القمح المحلي ليصل خلال الموسم الحالي إلى ما بين 10.5 و11 مليون طن.

وأوضح علاء فاروق أن احتياجات مصر السنوية من القمح تبلغ نحو 18.5 مليون طن، فيما بلغ الإنتاج المحلي العام الماضي قرابة 9.5 مليون طن، مشيراً إلى أن المستهدف خلال العام الجاري هو استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي، مقارنة بـ4 ملايين طن تم استلامها العام الماضي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تقليل الفجوة الاستيرادية، ليس في القمح فقط، بل في الذرة والأعلاف أيضاً، من خلال تكامل أدوار وزارة الزراعة وجهاز «مستقبل مصر» والجهات الوطنية والقطاع الخاص.