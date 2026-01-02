قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق قرية فلسطينية
تخطت 4 مليارات دولار.. حجم الصادرات الزراعية يتجاوز 9.2 مليون طن في 2025
شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وطقس شديد البرودة صباح الجمعة
فقدان 8 فرنسيين في انفجار بمنتجع للتزلج بسويسرا
ضربة موجعة للدعم السريع.. غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة قائده
وزير الزراعة: نستهدف رفع إنتاج القمح المحلي إلى 11 مليون طن
الدوري الإنجليزي.. تعادل سلبي يعقد حسابات الصدارة لـ مانشستر سيتي
تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة
سعر أقل عيار ذهب اليوم 2-1-2026
العالم على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 25 عاما.. ما هي؟
الخارجية الأمريكية تحث الصين على ضبط النفس ووقف أنشطتها العسكرية حول تايوان
وزير الزراعة: نستهدف رفع إنتاج القمح المحلي إلى 11 مليون طن

قال علاء فاروق، وزير الزراعة ، إن الدولة تنفذ خطة شاملة للتوسع في الرقعة الزراعية، تجمع بين التوسع الأفقي والرأسي، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الغذاء ودعم الصادرات الزراعية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التوسع الأفقي يشمل مشروعات قومية عملاقة، من بينها مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع سنابل سونو بنحو 450 ألف فدان، إلى جانب التوسعات الزراعية في سيناء التي تتجاوز 500 ألف فدان، ومناطق شمال العوينات وامتداد توشكى التي تتخطى 300 ألف فدان.

وتابع، أنّ إجمالي الأراضي التي يجري العمل على استصلاحها وتنميتها يتجاوز 3.5 مليون فدان ضمن مشروع «مستقبل مصر»، مؤكداً أن هذه المشروعات تمثل فرصاً واعدة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز التصدير.

وذكر، أن الوزارة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المستخدم في رغيف الخبز المدعم، حيث يجري العمل على رفع إنتاج القمح المحلي ليصل خلال الموسم الحالي إلى ما بين 10.5 و11 مليون طن.

وأوضح علاء فاروق أن احتياجات مصر السنوية من القمح تبلغ نحو 18.5 مليون طن، فيما بلغ الإنتاج المحلي العام الماضي قرابة 9.5 مليون طن، مشيراً إلى أن المستهدف خلال العام الجاري هو استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي، مقارنة بـ4 ملايين طن تم استلامها العام الماضي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تقليل الفجوة الاستيرادية، ليس في القمح فقط، بل في الذرة والأعلاف أيضاً، من خلال تكامل أدوار وزارة الزراعة وجهاز «مستقبل مصر» والجهات الوطنية والقطاع الخاص.

