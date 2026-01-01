«عادة الأجداد لا تموت».. فلاحو المنيا يتمسكون بزراعة القلقاس

قال عم ممدوح فاروس، أحد مزارعي قرى محافظة المنيا، إن زراعة القلقاس تُعد من العادات الزراعية القديمة المتوارثة عن الأجداد والآباء، مؤكدًا أنها جزء أصيل من تاريخ القرية وهويتها الزراعية، رغم ما تتطلبه من تكلفة مرتفعة وجهد كبير في مراحل الخدمة والرعاية.

زراعة القلقاس

وأوضح عم ممدوح، خلال حواره في برنامج «ناسنا» المذاع عبر شاشة قناة المحور، وتقدمه الإعلامية ماجدة المهدي، أنه نشأ على زراعة القلقاس، حيث وجد والده وجده يمارسان هذه الزراعة منذ سنوات طويلة، معتبرًا إياها «كيف» وعادة لا يمكن الاستغناء عنها، حتى في ظل صعوبتها مقارنة بمحاصيل أخرى.

زراعة محصول آخر

وأضاف أن القلقاس عادة ما يُزرع منفردًا ولا يشارك زراعة محصول آخر، إلا أن أهالي القرية استطاعوا تطوير أساليب الزراعة، وتمكنوا من زراعته بين خطوط القمح، وهو ما ساهم في الاستفادة القصوى من الأرض وزيادة الإنتاج.

استمرار زراعة القلقاس

وأكد عم ممدوح فاروس أن استمرار زراعة القلقاس يعكس تمسك الفلاحين بالموروث الزراعي، وحرصهم على الحفاظ على تقاليد الزراعة القديمة، رغم التحديات والتكاليف، مشيرًا إلى أن هذه الخبرات المتراكمة ساعدت القرية على تحقيق نجاح ملحوظ في هذا المحصول.