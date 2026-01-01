رحلة زراعة القلقاس .. تقرير

قدمت الإعلامية ماجدة المهدي، مقدمة برنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة المحور، حلقة استثنائية من قلب الأراضي الزراعية، سلطت خلالها الضوء على رحلة زراعة محصول القلقاس، منذ لحظة وضع أول بذرة في الأرض وحتى جني الثمار.

تفاصيل زراعة القلقاس ومراحل العناية

وشهدت الحلقة أحاديث خاصة مع عدد من المزارعين، استعرضوا خلالها تفاصيل زراعة القلقاس ومراحل العناية به، حيث أوضح أحد المواطنين أن القلقاس يُزرع بجانب محصول القمح، ويتم الاهتمام به بعد الانتهاء من موسم القمح، نظرًا لطبيعة التربة واحتياجه لعناية خاصة.

العمل في زراعة القلقاس

من جانبه، أكد أحد المزارعين أن العمل في زراعة القلقاس مستمر على مدار العام، مشيرًا إلى أن هذه المهنة توارثوها عن أجدادهم، وأن دورة زراعة المحصول تستغرق نحو 11 شهرًا كاملة، تتطلب جهدًا وصبرًا كبيرين.

متابعة نمو محصول القلقاس

وأضاف المزارع أن فرحة متابعة نمو محصول القلقاس لا تقل عن فرحة الأب بكبر ابنه، مؤكدًا أن لهذا المحصول مكانة خاصة في قلوب المزارعين، لما يحمله من قيمة اقتصادية ومعنوية، فضلًا عن ارتباطه بتاريخهم الزراعي الممتد عبر الأجيال.

أهمية دعم الزراعة المحلية

واختتمت الحلقة بتأكيد أهمية دعم الزراعة المحلية وتسليط الضوء على جهود المزارعين، باعتبارهم أحد أعمدة الأمن الغذائي في مصر.