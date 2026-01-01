قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بكري: صدى البلد من أوائل القنوات التي رفضت ظاهرة البلوجرز وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
ترامب يعلن تراجعه "مؤقتا" عن مساعيه لنشر الحرس الوطني في شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
قبل مواجهة بنين.. ما مكافأة تأهل مصر إلى ربع نهائي أمم إفريقيا؟
التفاصيل الكاملة لإصابة 14 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا الجديدة
الإسرائيليون يبدأون عام البؤس.. ارتفاع الأسعار.. والضرائب تؤجج تكاليف المعيشة في 2026
قبل انطلاقها.. تفاصيل آخر جولات انتخابات النواب
بسطاء يدفعون ثمن الظلم.. مصطفى بكري يحذر من استغلال الإيجار القديم
20 صورة.. نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الاول
اعرف المستندات المطلوبة.. شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين بكأس أمم إفريقيا
أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة
سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»
رحلة زراعة القلقاس .. تقرير

محمد البدوي

قدمت الإعلامية ماجدة المهدي، مقدمة برنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة المحور، حلقة استثنائية من قلب الأراضي الزراعية، سلطت خلالها الضوء على رحلة زراعة محصول القلقاس، منذ لحظة وضع أول بذرة في الأرض وحتى جني الثمار.

تفاصيل زراعة القلقاس ومراحل العناية

وشهدت الحلقة أحاديث خاصة مع عدد من المزارعين، استعرضوا خلالها تفاصيل زراعة القلقاس ومراحل العناية به، حيث أوضح أحد المواطنين أن القلقاس يُزرع بجانب محصول القمح، ويتم الاهتمام به بعد الانتهاء من موسم القمح، نظرًا لطبيعة التربة واحتياجه لعناية خاصة.

 العمل في زراعة القلقاس

من جانبه، أكد أحد المزارعين أن العمل في زراعة القلقاس مستمر على مدار العام، مشيرًا إلى أن هذه المهنة توارثوها عن أجدادهم، وأن دورة زراعة المحصول تستغرق نحو 11 شهرًا كاملة، تتطلب جهدًا وصبرًا كبيرين.

متابعة نمو محصول القلقاس

وأضاف المزارع أن فرحة متابعة نمو محصول القلقاس لا تقل عن فرحة الأب بكبر ابنه، مؤكدًا أن لهذا المحصول مكانة خاصة في قلوب المزارعين، لما يحمله من قيمة اقتصادية ومعنوية، فضلًا عن ارتباطه بتاريخهم الزراعي الممتد عبر الأجيال.

 أهمية دعم الزراعة المحلية

واختتمت الحلقة بتأكيد أهمية دعم الزراعة المحلية وتسليط الضوء على جهود المزارعين، باعتبارهم أحد أعمدة الأمن الغذائي في مصر.

