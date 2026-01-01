الزراعة تطلق المرشد الرقمي في المناطق الصحراوية عبر تطبيق «صحراوي»

أعلن مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق المرشد الرقمي للزراعة الصحراوية من خلال تطبيق «صحراوي»، في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التحول الرقمي والابتكار في القطاع الزراعي، ضمن استراتيجية الدولة لدعم وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



ومن جانبه قال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن إطلاق التطبيق يأتي ضمن خطة المركز لمكافحة التصحر، ودعم البحوث الزراعية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وبناء قدرات المزارعين، مشيرًا إلى أن المركز تبنّى عددًا من برامج التحول الرقمي، يأتي في مقدمتها تطبيق «صحراوي»، والذي يُعد أحد النماذج الرائدة في هذا المجال.

وفي ذات السياق، قال الدكتور غنيم محمد رئيس شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، انه للدور الحيوي الذي تضطلع به الشعبة وفِرق العمل البحثية بالمركز، تم تنظيم ورشة عمل متخصصة بعنوان «المرشد الرقمي في الزراعة الصحراوية (تطبيق صحراوي)»، والتي جاءت تأكيدًا على الدور المحوري للتحول الرقمي في تحقيق نهضة زراعية مستدامة، حيث سلّطت الورشة الضوء على تطبيق «صحراوي» باعتباره أحد الحلول الابتكارية التي يتبناها مركز بحوث الصحراء لدعم التنمية الزراعية في البيئات الصحراوية، حيث ناقشت آليات تبسيط وصول المعلومات الفنية، وتعزيز اتخاذ القرار الزراعي بالاعتماد على التقنيات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الاستدامة الإنتاجية في الأراضي الصحراوية.

واضاف أن تطبيق «صحراوي» لا يُعد مجرد أداة تقنية، بل يمثل رؤية متكاملة لمستقبل الزراعة الذكية، إذ يعمل كحلقة وصل بين الخبرات البحثية والأكاديمية وأحدث التقنيات التكنولوجية من جهة، والمزارعين من جهة أخرى، بما يضمن نقل المعرفة التطبيقية بصورة مبسطة وفعّالة.

ومن جانبهم أوضح خبراء الزراعة المشاركون من مركز بحوث الصحراء وفريق العمل أن تطبيق «صحراوي» يُعد بمثابة المرشد الرقمي الذي يرافق المزارعين ميدانيًا، ويدعمهم بالمعلومة الدقيقة، ويسهم في تقليل الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق العملي، خاصة في المناطق النائية، فضلًا عن دوره في تحويل البيانات إلى قرارات زراعية رشيدة تقلل الفاقد، وتضمن استمرارية الإنتاج وتعظيم العائد التنموي.

وفي ختام الفعالية، أشاد الحضور بالجهود المبذولة من فريق العمل القائم على تنظيم وتنفيذ الورشة وإطلاق التطبيق، مؤكدين أن ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي متميز وتكامل واضح بين مختلف التخصصات. وقد ضم الفريق نخبة من الباحثين والمتخصصين من أساتذة وعلماء مركز بحوث الصحراء بجميع الشعب البحثية، الذين أسهموا بخبراتهم العلمية والفنية في إعداد المحتوى الإرشادي الرقمي، وتطوير آليات التطبيق، وربط المخرجات البحثية باحتياجات المزارعين في المناطق الصحراوية، بما يعكس التزام المركز بدوره الوطني في دعم الابتكار الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.