الخارجية الأمريكية تحث الصين على ضبط النفس ووقف أنشطتها العسكرية حول تايوان

أ ش أ

حثت وزارة الخارجية الأمريكية الصين على ضبط النفس ووقف أنشطتها العسكرية حول تايوان.



وذكر بيان لنائب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت نشرته وزارة الخارجية، اليوم /الخميس/، أن الأنشطة العسكرية الصينية تجاه تايوان تؤدي إلى تصعيد التوترات بلا داع.



وجاء في البيان: "نحث بكين على ضبط النفس، ووقف ضغوطها العسكرية على تايوان، والانخراط بدلا من ذلك في حوار بناء".



وأكد بيان الخارجية دعم الولايات المتحدة للسلام والاستقرار في مضيق تايوان، ومعارضتها لأي تغييرات أحادية الجانب على الوضع الراهن.



وكان الجيش الصيني، نفذ تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في محيط تايوان، تحاكي حصار الموانئ الرئيسية، إذ أرسلت البحرية والقوات الجوية وقوة الصواريخ وخفر السواحل لاحتواء الجزيرة الرئيسية لتايوان.



وأطلقت بكين على التدريبات اسم "مهمة العدالة 2025" وقد اقتربت من تايوان أكثر من التدريبات السابقة، وشارك فيها ما لا يقل عن 200 طائرة حربية خلال يومين.

