دعواتكم.. شحتة كاريكا يعلن عن تعرض نجله سيف لوعكة صحية

أعلن مغني المهرجانات شحتة كاريكا، عن تعرض ابنه لوعكة صحية طالبًا من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل.

ونشر كاريكا صور لنجله من المستشفى عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “دعواتكم لسيف داخل العمليات”.

وكان قد أعلن مؤدي المهرجانات شحتة كاريكا عن حذف كافة الأغاني الخاصة بالفنان الراحل أحمد عامر من قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، داعيًا جميع شركات الإنتاج والفنانين الذين تعاونوا معه إلى اتخاذ الخطوة نفسها.

وكتب كاريكا عبر حسابه الرسمي: "تم حذف جميع أغاني أحمد عامر من على قناتي.. نتمنى من كل أصحاب شركات الإنتاج وكل حد عمل ديو مع أحمد يمسح الأغاني بتاعته، وربنا يرحمنا برحمته الواسعة ويغفر لنا جميعًا".