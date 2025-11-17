انطلقت أعمال لجان تحكيم المسابقة الثقافية الكبرى «بورسعيد أرض المواهب»ووسط تنظيم متميز وحضور واسع للمبدعين من مختلف الأعمار تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وبرئاسة الفنان القدير عبد الرحيم حسن

بدء فعاليات مسابقة «بورسعيد أرض المواهب»

وجاء اليوم الأول بصورة مشرفة بفضل التنسيق الدقيق الذي قاده المخرج القدير صلاح الدمرداش والإدارة الفنية للمخرج معتز الدهشان، في إطار منظومة متكاملة دعمتها لجان المتابعة والعلاقات العامة برئاسة د. سماح الجوهري، ولجنة الإعلام برئاسة الصحفي طارق حسن في مشهد يجسد التعاون والعمل الجماعي وروح الإبداع.

وشهد اليوم الاول تنوع فني وثقافي في مواقع التحكيم بنادي العمال – فن الإلقاء والخطابة:لجنة التحكيم: صلاح الدمرداش – عادل مصيلحي – طارق حسن.لجنة الشعر: محمد عبد القادر – د. أحمد عزت – طلعت العسيلي.

وبمكتبة طفل الشرق – التمثيل:

حسين عز الدين – محمد حسن – السيد زكي.ومكتبة مصر العامة – الموسيقى:أحمد العجمي – محمود غندر – محمد نصر.مسرح كلية التربية النوعية – الغناء:د. حسام جمال الدين – رجب الشاذلي – د. راجي المقدم.ومكتبة طفل الزهور – الفنون الشعبية (الأداء الحركي):شحتة عبده – محمد أبو صالح.واستديو المحافظة – المذيعين:علي الفرماوي – منال منصور – محمد سعد.

وتتواصل اليوم فعاليات المسابقة مع دفعات جديدة من المواهب في رحلة لاكتشاف نجوم بورسعيد في مختلف الفنون، وسط اهتمام كبير من اللجان المنظمة، وحرص على أن تكون المسابقة الحدث الثقافي والفني الأبرز هذا العام.