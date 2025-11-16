قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الإفتاء: 3 حالات شرعية تسقط فيها النفقة عن الزوجة وتعتبر ناشزا
وفد الأهلي يقدم واجب العزاء في الراحل محمد صبري - صور
وزير الاتصالات: جذب 15 شركة تُصنع الهواتف المحمولة وملحقاتها في مصر
رئيس الوزراء يستمع لعرض تقديمي حول مشروعات الاتصالات في مجال التحول الرقمي
مقتل ضابط في هجوم مسلح على مركز انتخابي بالعراق
انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين
انطلاق المؤتمر الجماهيري لـ“الجبهة الوطنية” باستاد القاهرة بعد عزف السلام الوطني
وزير الاتصالات: 15 علامة تجارية تصنع المحمول في مصر
محمود البنا خارج القائمة الدولية للحكام بعد تكريمه في السوبر المصري
تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن
مصر وتشاد تنشئان نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية
مصطفى كامل يطمئن جمهور الموسيقار عمر خيرت: حالته مستقرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزير يستعرض بالتفاصيل استراتيجية تطوير النقل البحري خلال افتتاح محطات جديدة بشرق بورسعيد

وزير النقل والصناعة
وزير النقل والصناعة
حمادة خطاب

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، استراتيجية تطوير قطاع النقل البحري خلال مشاركة  الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ميناء شرق بورسعيد. وشملت الكلمة عرضًا شاملًا لمحاور تطوير الموانئ والأسطول البحري وجذب الشراكات العالمية.

أولًا: محور تطوير الموانئ البحرية

1. البنية الأساسية للموانئ

مصر تضم 19 ميناء تجاريًا، منها 14 ميناء تم وجارٍ تطويرها على البحرين الأحمر والمتوسط.

تشمل عملية التطوير إنشاء 5 موانئ جديدة في أبو قير والمكس وجرجوب وبرنيس وطابا.

2. الأرصفة والمحطات الجديدة

التخطيط لإنشاء أرصفة ومحطات بطول 70 كم وبأعماق 18–25 مترًا.

الموانئ المصرية استقبلت 1.6 مليار طن بضائع و72 مليون حاوية خلال الفترة (2015–2024).

في عام 2024 وحده: 210 ملايين طن بضائع و9 ملايين حاوية منها 5 ملايين ترانزيت.

3. حواجز الأمواج وتكريك الممرات

إنشاء حواجز أمواج بطول 35 كم في الإسكندرية ودمياط والعريش وجرجوب.

تكريك الممرات الملاحية حتى أعماق 18–25 مترًا ورفع 21 سفينة غارقة بميناء الإسكندرية.

4. زيادة مساحات الموانئ

المستهدف الوصول إلى 100 مليون م² بحلول 2030.

زيادة المساحات من 40 مليون م² عام 2014 إلى 75 مليون م² عام 2025 عبر التوسع الأفقي والردم والتوسع الرأسي.

5. تحديث المعدات والخدمات

توفير 44 ونش رصيف و128 ونش ساحة للتعامل مع السفن العملاقة.

رفع عدد القاطرات البحرية إلى 52 قاطرة عام 2025 ومستهدف 80 قاطرة عام 2030.

تطبيق منظومة الموانئ الخضراء والتحول إلى الموانئ الذكية وربط الجهات العاملة إلكترونيًا.

ثانيًا: استراتيجية تطوير ميناء شرق بورسعيد

1. أهمية الميناء

موقع محوري عند المدخل الشمالي لقناة السويس يخدم المتوسط والشرق الأوسط وأوروبا.

مساحة 8.8 كم² وطول أرصفة 14.6 كم بعمق يصل لـ 22 مترًا.

2. مراحل التطوير

المرحلة الأولى: 2.4 كم (محطة ميرسك).

المرحلة الثانية: 6 كم تشمل توسعات ميرسك والرصيف الغربي ومحطة الصب الجاف ومحطة رورو ومحطة متعددة الأغراض.

المرحلة الثالثة: 6.2 كم.

3. الربط اللوجيستي

ربط الميناء بأنفاق 3 يوليو وطرق رئيسية.

إنشاء خط سكة حديد بطول 42 كم.

ربط بشبكة الطرق: عرضي 1 – بورسعيد/بالوظة – القنطرة/العريش.

ثالثًا: تطوير الأسطول البحري المصري

1. خطة التوسع حتى 2030

رفع عدد السفن إلى 40 سفينة لنقل 25 مليون طن سنويًا.

الجهات التابعة: الملاحة الوطنية – ناقلات البترول – القاهرة للعبارات – الجسر العربي للملاحة.

2. تفاصيل الأساطيل

الملاحة الوطنية: 14 سفينة حاليًا + 4 متعاقد عليها + 2 مخطط لها = 20 سفينة في 2030.

ناقلات البترول: 2 سفينة حاليًا + 4 قيد التعاقد = 6 سفن في 2030.

القاهرة للعبارات: 2 سفينة + 2 قيد التعاقد = 4 سفن في 2030.

الجسر العربي: 10 سفن.

رابعًا: محور جذب الشراكات الاستراتيجية

1. الاستثمار والتكنولوجيا

جذب 18 مشغلًا وخط ملاحي عالمي: HUTCHISON – EUROGATE – CMA CGM – DP WORLD – Hapag-Lloyd – EVERGREEN – COSCO – MAERSK – MSC.

جميع المحطات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي ونظم التحكم الآلي.

2. خط الرورو المصري – الإيطالي

تدشين خط دمياط/تريستا في 28/11/2024.

تشغيل 47 رحلة بحمولة 40,435 طن من الخضروات والفواكه والملابس وقطع الغيار وغيرها.

خامسًا: الممرات اللوجيستية الدولية

1. الهدف

ربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني بالموانئ البحرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة واللوجيستيات.

2. أهم الممرات السبعة

السخنة/الإسكندرية

طابا/العريش

القاهرة/الإسكندرية

طنطا/المنصورة/دمياط

جرجوب/السلوم

القاهرة/أسوان/أبو سمبل

سفاجا/قنا/أبو طرطور

سادسًا: إنجازات مصر في التصنيفات العالمية

1. ميناء شرق بورسعيد

المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في تصنيف البنك الدولي CPPI 2024.

المركز 53 ضمن أفضل 100 ميناء حاويات لعام 2025 (Lloyds List).

2. ميناء دمياط

ضمن أفضل 20 محطة حاويات عالميًا في CPPI 2024.

المركز العاشر عالميًا في التطوير والتحسن السنوي.

3. ميناء الإسكندرية

المركز 90 عالميًا ضمن قائمة أفضل 100 ميناء لعام 2025.

4. ميناء السخنة

رقم قياسي في موسوعة غينيس: أعمق ميناء محفور صناعيًا بعمق 19 مترًا.

يستعد للحصول على رقم جديد كأطول أرصفة بإجمالي 18 كم.

5. ميناء أبو قير

أعمق ميناء في البحر المتوسط بعمق 22 مترًا.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المشروعات التي نُفِّذت خلال السنوات الماضية وضعت مصر في موقع تنافسي عالمي، وأسست لبنية تحتية تجعل الموانئ المصرية جاذبة وقادرة على المنافسة بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.

النقل النقل البحري كامل الوزير مهندس كامل الوزير الصناعة والنقل السيسي عملية التطوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

استعدادا لموسم الشتاء.. محافظ القليوبية يشهد تجربة محاكاة لتصريف الأمطار

صورة من المدرسة

قرار عاجل حول الاعتداء على طالب بمدرسة النصر بنين القومية

مجلس الجامعة الاهلية

جامعة المنيا الأهلية تدشين وحدة للتحول الرقمي وتشكيل لجان المقاصّ العلمية

بالصور

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى

فيديو

جيهان خليل

جيهان خليل: نفسي أقدم دور تاريخي وانتظروا مفاجأة فى رمضان 2026 |خاص

أزمة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل تهز السوشيال ميديا.. احتجاز وقطع مرافق وهروب الزوج| والحكومة تتدخل

وئام مجدي

وئام مجدي: بجهز لمشروع فني مفاجأة ومشاركتى فى دراما رمضان 2026 لم تحسم |خاص

مآسي حورية فرغلي

هل السحر اتفك؟.. مآسي عاشتها حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كل قبيلة فيها هبيلة

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة المرآة

المزيد