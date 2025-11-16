الوزير يستعرض بالتفاصيل استراتيجية تطوير النقل البحري خلال افتتاح محطات جديدة بشرق بورسعيد

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، استراتيجية تطوير قطاع النقل البحري خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ميناء شرق بورسعيد. وشملت الكلمة عرضًا شاملًا لمحاور تطوير الموانئ والأسطول البحري وجذب الشراكات العالمية.

أولًا: محور تطوير الموانئ البحرية

1. البنية الأساسية للموانئ

مصر تضم 19 ميناء تجاريًا، منها 14 ميناء تم وجارٍ تطويرها على البحرين الأحمر والمتوسط.

تشمل عملية التطوير إنشاء 5 موانئ جديدة في أبو قير والمكس وجرجوب وبرنيس وطابا.

2. الأرصفة والمحطات الجديدة

التخطيط لإنشاء أرصفة ومحطات بطول 70 كم وبأعماق 18–25 مترًا.

الموانئ المصرية استقبلت 1.6 مليار طن بضائع و72 مليون حاوية خلال الفترة (2015–2024).

في عام 2024 وحده: 210 ملايين طن بضائع و9 ملايين حاوية منها 5 ملايين ترانزيت.

3. حواجز الأمواج وتكريك الممرات

إنشاء حواجز أمواج بطول 35 كم في الإسكندرية ودمياط والعريش وجرجوب.

تكريك الممرات الملاحية حتى أعماق 18–25 مترًا ورفع 21 سفينة غارقة بميناء الإسكندرية.

4. زيادة مساحات الموانئ

المستهدف الوصول إلى 100 مليون م² بحلول 2030.

زيادة المساحات من 40 مليون م² عام 2014 إلى 75 مليون م² عام 2025 عبر التوسع الأفقي والردم والتوسع الرأسي.

5. تحديث المعدات والخدمات

توفير 44 ونش رصيف و128 ونش ساحة للتعامل مع السفن العملاقة.

رفع عدد القاطرات البحرية إلى 52 قاطرة عام 2025 ومستهدف 80 قاطرة عام 2030.

تطبيق منظومة الموانئ الخضراء والتحول إلى الموانئ الذكية وربط الجهات العاملة إلكترونيًا.

ثانيًا: استراتيجية تطوير ميناء شرق بورسعيد

1. أهمية الميناء

موقع محوري عند المدخل الشمالي لقناة السويس يخدم المتوسط والشرق الأوسط وأوروبا.

مساحة 8.8 كم² وطول أرصفة 14.6 كم بعمق يصل لـ 22 مترًا.

2. مراحل التطوير

المرحلة الأولى: 2.4 كم (محطة ميرسك).

المرحلة الثانية: 6 كم تشمل توسعات ميرسك والرصيف الغربي ومحطة الصب الجاف ومحطة رورو ومحطة متعددة الأغراض.

المرحلة الثالثة: 6.2 كم.

3. الربط اللوجيستي

ربط الميناء بأنفاق 3 يوليو وطرق رئيسية.

إنشاء خط سكة حديد بطول 42 كم.

ربط بشبكة الطرق: عرضي 1 – بورسعيد/بالوظة – القنطرة/العريش.

ثالثًا: تطوير الأسطول البحري المصري

1. خطة التوسع حتى 2030

رفع عدد السفن إلى 40 سفينة لنقل 25 مليون طن سنويًا.

الجهات التابعة: الملاحة الوطنية – ناقلات البترول – القاهرة للعبارات – الجسر العربي للملاحة.

2. تفاصيل الأساطيل

الملاحة الوطنية: 14 سفينة حاليًا + 4 متعاقد عليها + 2 مخطط لها = 20 سفينة في 2030.

ناقلات البترول: 2 سفينة حاليًا + 4 قيد التعاقد = 6 سفن في 2030.

القاهرة للعبارات: 2 سفينة + 2 قيد التعاقد = 4 سفن في 2030.

الجسر العربي: 10 سفن.

رابعًا: محور جذب الشراكات الاستراتيجية

1. الاستثمار والتكنولوجيا

جذب 18 مشغلًا وخط ملاحي عالمي: HUTCHISON – EUROGATE – CMA CGM – DP WORLD – Hapag-Lloyd – EVERGREEN – COSCO – MAERSK – MSC.

جميع المحطات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي ونظم التحكم الآلي.

2. خط الرورو المصري – الإيطالي

تدشين خط دمياط/تريستا في 28/11/2024.

تشغيل 47 رحلة بحمولة 40,435 طن من الخضروات والفواكه والملابس وقطع الغيار وغيرها.

خامسًا: الممرات اللوجيستية الدولية

1. الهدف

ربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني بالموانئ البحرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة واللوجيستيات.

2. أهم الممرات السبعة

السخنة/الإسكندرية

طابا/العريش

القاهرة/الإسكندرية

طنطا/المنصورة/دمياط

جرجوب/السلوم

القاهرة/أسوان/أبو سمبل

سفاجا/قنا/أبو طرطور

سادسًا: إنجازات مصر في التصنيفات العالمية

1. ميناء شرق بورسعيد

المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في تصنيف البنك الدولي CPPI 2024.

المركز 53 ضمن أفضل 100 ميناء حاويات لعام 2025 (Lloyds List).

2. ميناء دمياط

ضمن أفضل 20 محطة حاويات عالميًا في CPPI 2024.

المركز العاشر عالميًا في التطوير والتحسن السنوي.

3. ميناء الإسكندرية

المركز 90 عالميًا ضمن قائمة أفضل 100 ميناء لعام 2025.

4. ميناء السخنة

رقم قياسي في موسوعة غينيس: أعمق ميناء محفور صناعيًا بعمق 19 مترًا.

يستعد للحصول على رقم جديد كأطول أرصفة بإجمالي 18 كم.

5. ميناء أبو قير

أعمق ميناء في البحر المتوسط بعمق 22 مترًا.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المشروعات التي نُفِّذت خلال السنوات الماضية وضعت مصر في موقع تنافسي عالمي، وأسست لبنية تحتية تجعل الموانئ المصرية جاذبة وقادرة على المنافسة بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.