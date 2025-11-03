قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل إيداع المال في البنك وأخذ أرباحه حلال؟.. أمين الإفتاء: ليست ربا كما يظن البعض
الاحتلال يخرق الهدنة ويشن غارتين على مدينة غزة
تعليمات أخيرة للاعبي منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي| شاهد
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير النقل الأمريكي: سنغلق مجالنا الجوي بالكامل.. ماذا حدث؟

وزير النقل الأمريكي
وزير النقل الأمريكي
قسم الخارجي

صرّح وزير النقل الأمريكي شون دافي يوم الاثنين بأن إدارة ترامب ستُغلق المجال الجوي الأمريكي إذا رأى أن الإغلاق الحكومي المستمر يجعل السفر محفوفًا بالمخاطر.

وحذر دافي من أن آثار السفر من المرجح أن تزداد حدة، موضحا في تصريحات لشبكة ABC News خلال عطلة نهاية الأسبوع: "سنؤجل، وسنلغي، أي نوع من الرحلات الجوية عبر المجال الجوي الوطني لضمان سلامة الناس". 

وأضاف: "إذا لم تفتح الحكومة أبوابها خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، فسنتذكر أن هذه كانت أيامًا جيدة، وليست أيامًا سيئة".

حتى الآن، كانت آثار الإغلاق على الرحلات الجوية ضئيلة نسبيًا.

وكان العديد من التأخيرات منذ بدء الإغلاق مرتبطة بالطقس، على الرغم من أن نقص الموظفين تسبب في تأخيرات متفرقة في بعض المطارات، حيث أبطأ مراقبو الحركة الجوية معدلات الوصول للحفاظ على سلامة حمولات رحلاتهم وإدارتها.

ومع ذلك، مع استمرار الإغلاق، قد تتزايد حالات تأخير وإلغاء الرحلات الجوية.

يُعتبر مراقبو الحركة الجوية والعديد من موظفي إدارة الطيران الفيدرالية الآخرين عمالًا أساسيين، لذا يُطلب منهم الحضور إلى العمل حتى لو لم يتقاضوا رواتبهم خلال فترة الإغلاق الحكومي.

كما يُعتبر موظفو إدارة أمن النقل أساسيين، ويُطلب منهم العمل.

بينما يُتوقع من موظفي كلتا الوكالتين الحصول على رواتبهم المستحقة عن المهام التي أدوها بعد انتهاء الإغلاق، يقول العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان إن قضاء أسابيع دون أجر يُعرّضهم لضغوط إضافية، وقد يُجبرهم على البحث عن سبل أخرى لكسب دخل مؤقت.

وفي تصريحات سابقة قال وزير النقل الأمريكي : "لقد سمعتم قصص مراقبي الحركة الجوية الذين يعملون في أوبر أو دور داش، ومراقب حركة جوية قد يلجأ إلى بنك طعام للمساعدة في تغطية نفقاته".

وزير النقل الأمريكي شون دافي الإغلاق الحكومي إدارة ترامب

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

أرشيفية

مقطع مصور بغرفة النوم.. إحالة المتهمين بمواقعة زوجة بالهرم للمحاكمة

محافظ الغربية

السيطرة على حريق بمصنع كتان بكفر ششتا بزفتى

الحريق

السيطرة علي حريق شب فى مخزن مصنع للأجهزة الكهربائية بأكتوبر

بالصور

محدش يتكلم معايا.. أحمد سعد يتصدر التريند بعد إعلان زواجه من 4فتيات

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هيدمر صحتك من غير ما تحس .. احذر طبقك المفضل

هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

