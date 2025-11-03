وزير النقل الأمريكي: سنغلق مجالنا الجوي بالكامل.. ماذا حدث؟

صرّح وزير النقل الأمريكي شون دافي يوم الاثنين بأن إدارة ترامب ستُغلق المجال الجوي الأمريكي إذا رأى أن الإغلاق الحكومي المستمر يجعل السفر محفوفًا بالمخاطر.

وحذر دافي من أن آثار السفر من المرجح أن تزداد حدة، موضحا في تصريحات لشبكة ABC News خلال عطلة نهاية الأسبوع: "سنؤجل، وسنلغي، أي نوع من الرحلات الجوية عبر المجال الجوي الوطني لضمان سلامة الناس".

وأضاف: "إذا لم تفتح الحكومة أبوابها خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، فسنتذكر أن هذه كانت أيامًا جيدة، وليست أيامًا سيئة".

حتى الآن، كانت آثار الإغلاق على الرحلات الجوية ضئيلة نسبيًا.

وكان العديد من التأخيرات منذ بدء الإغلاق مرتبطة بالطقس، على الرغم من أن نقص الموظفين تسبب في تأخيرات متفرقة في بعض المطارات، حيث أبطأ مراقبو الحركة الجوية معدلات الوصول للحفاظ على سلامة حمولات رحلاتهم وإدارتها.

ومع ذلك، مع استمرار الإغلاق، قد تتزايد حالات تأخير وإلغاء الرحلات الجوية.

يُعتبر مراقبو الحركة الجوية والعديد من موظفي إدارة الطيران الفيدرالية الآخرين عمالًا أساسيين، لذا يُطلب منهم الحضور إلى العمل حتى لو لم يتقاضوا رواتبهم خلال فترة الإغلاق الحكومي.

كما يُعتبر موظفو إدارة أمن النقل أساسيين، ويُطلب منهم العمل.

بينما يُتوقع من موظفي كلتا الوكالتين الحصول على رواتبهم المستحقة عن المهام التي أدوها بعد انتهاء الإغلاق، يقول العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان إن قضاء أسابيع دون أجر يُعرّضهم لضغوط إضافية، وقد يُجبرهم على البحث عن سبل أخرى لكسب دخل مؤقت.

وفي تصريحات سابقة قال وزير النقل الأمريكي : "لقد سمعتم قصص مراقبي الحركة الجوية الذين يعملون في أوبر أو دور داش، ومراقب حركة جوية قد يلجأ إلى بنك طعام للمساعدة في تغطية نفقاته".