قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء لبنان: نتطلع لدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات والبناء
الصحة تحذر من استخدام المياه الساخنة في الشتاء
تنفيذ 18مشروعًا للمياه والصرف بـ273 قرية تخدم 3 ملايين مواطن في سوهاج
رذيلة أون لاين.. سقط 3 فتيات يمارسن الفحشاء في الإسكندرية | صور
بعد الاضطرابات الجوية.. مطارات دبي تعلن عودة الرحلات إلى طبيعتها
60 يوما على رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا
المشاط: توفير التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلسي ناديي الجزيرة والمعادي
قطرات جديدة لتخفيف الأعراض.. طول النظر الشيخوخي حالة طبية تصيب الملايين
عودة الطيران الأوروبي إلى بغداد بعد انقطاع 35 عامًا
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
الديمقراطيون ينشرون صورًا جديدة من ممتلكات إبستين قبيل "مهلة الشفافية"
نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثغرة في شركة جنرال موتورز تمكن السائقين من سداد أقساط سياراتهم مجانًا

جنرال موتورز
جنرال موتورز
عزة عاطف

في واقعة أثارت ذهول قطاع التمويل والتكنولوجيا، استغل عدد من مالكي سيارات جنرال موتورز (GM) "ثغرة برمجية" نادرة في نظام مكافآت الشركة، مكنتهم من سداد أقساط سياراتهم وقروضهم البنكية بالكامل دون دفع دولار واحد. 

وتأتي هذه الفضيحة التقنية في وقت حساس للشركة التي تحاول إثبات كفاءتها البرمجية المستقلة بعد قرارها المثير للجدل بالتخلي عن أنظمة "Apple CarPlay" و"Android Auto".

كيف بدأت الحكاية؟ ثغرة الحسابات المتعددة

اكتشف مستخدمون أذكياء في أواخر نوفمبر 2025 وجود ثغرة في تطبيق GM Rewards. كانت الشركة تمنح نقاطًا ترويجية تتراوح بين 13,000 إلى 16,000 نقطة لكل حساب جديد يقوم بمهمات بسيطة مثل مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة أو إجراء استطلاعات رأي.

وتكمن الثغرة في "سهولة نقل النقاط"؛ حيث سمح النظام للمستخدمين بإنشاء مئات الحسابات الوهمية ونقل نقاطها فورًا إلى حساب واحد رئيسي دون وجود قيود على عدد المرات أو إثبات الملكية.

كاديلاك إسكاليد مجانية بقيمة 60 ألف دولار

أبرز القصص التي انتشرت كالنار في الهشيم كانت لمالك سيارة كاديلاك إسكاليد V موديل 2024. قام هذا الشخص بجمع ما يقرب من 5,973,000 نقطة مكافأة عبر إنشاء مئات الحسابات الوهمية وتجميع نقاطها. 

وبما أن كل نقطة تساوي "سنتًا واحدًا" في نظام الشركة، فقد قام بتحويل هذه النقاط مباشرة إلى حسابه في "GM Financial" لسداد المتبقي من قرض سيارته البالغ 59,370 دولارًا، لتصبح السيارة ملكه بالكامل "مجانًا" في غضون ساعات قليلة.

رد فعل جنرال موتورز والنتائج المترتبة

بمجرد انتشار الطريقة على منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات "الربح من الإنترنت"، سارعت جنرال موتورز لإغلاق الثغرة في ديسمبر 2025، وقامت بتجميد ميزة تحويل النقاط بين الحسابات بشكل مؤقت. وتشير التقارير إلى الآتي:

  • إلغاء النقاط: بدأت الشركة بمراجعة الحسابات المشبوهة وإلغاء النقاط التي تم جمعها بطرق غير شرعية.
  • استرداد المبالغ: هناك محاولات قانونية وتقنية لاسترداد المبالغ التي دُفعت للقروض، واصفة ما حدث بأنه "استغلال غير مشروع" يخالف شروط الاستخدام.
  • تحديث الأنظمة: قامت الشركة بتحديث شروط برنامج المكافآت لتمنع ربط أكثر من حساب بشخص واحد أو تحويل كميات ضخمة من النقاط دون مراجعة بشرية.

تسببت هذه الثغرة في إحراج كبير لفريق التطوير في جنرال موتورز، حيث اعتبرها خبراء التقنية دليلاً على وجود فجوات في "البنية التحتية البرمجية" للشركة. 

ففي الوقت الذي تدعي فيه GM أنها قادرة على بناء نظام تشغيل متكامل لسياراتها يتفوق على أنظمة آبل وجوجل، جاءت هذه الثغرة البسيطة في نظام المكافآت لتثير الشكوك حول قدرة الشركة على تأمين بياناتها وعملياتها المالية المعقدة مستقبلاً.

جنرال موتورز ثغرة برنامج المكافآت سيارات جنرال موتورز سيارات يالتقسيط سيارات أمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

الفنانة نورهان

أول ظهور لـ نورهان بعد تعرضها لوعكة صحية في المغرب

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية

احذروا الشبورة.. تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة

الإنفلونزا

أطعمة تقوي المناعة..كيف يساعد الغذاء الجسم على مواجهة الإنفلونزا؟

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: نشهد تناميا في وتيرة التواصل السياسي بين القاهرة وبيروت

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد