الأمن السعودي يضبط شخص ظهر في محتوى مرئي مخالف لضوابط المسجد الحرام

أعلنت السلطات السعودية اليوم الاثنين أن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، ضبطت شخص ظهر في محتوى مرئي مخالفًا للتعليمات والتنظيمات المتبعة في المسجد الحرام.

وقال الأمن العام السعودي في بيان نشرهع عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تباشر – في حينه – ضبط شخص ظهر في محتوى مرئي مخالفًا للتعليمات والتنظيمات المتبعة في المسجد الحرام، وتم استكمال الإجراءات النظامية حياله.

وخلال الساعات القليلة الماضية انتشر مقطع فيديو لأحد أفراد الأمن العام السعودي، وهو يخالف الضوابط المتبعة في المسجد الحرام، باعتدائه على أحد المعتمرين.