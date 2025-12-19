قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ حكم حبسها سنتين في قضية مخدرات
مكتب نتنياهو: اجتماع اليوم في الناقورة استمرار للحوار الهادف لضمان نزع سلاح حزب الله
موعد أول رجب 2026.. بداية الأشهر الحرم وقرب رمضان
الصحف الفرنسية تحسم الجدل بشان انضمام محمد صلاح لـ باريس سان جيرمان
الجانب المظلم من الترند.. ماذا حدث مع والدة الإعلامية شيماء جمال؟
أبرزها القضية الفلسطينية.. مشاورات سياسية بين وزيري الخارجية المصري والروسي بالقاهرة
سرقة الكهرباء.. تشريع جديد أمام البرلمان يغلظ العقوبة ويضاعف الغرامة
المنوفي: التحول للدعم النقدي خطوة إيجابية بشرط مراجعة القيمة دوريًا
عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر
أخبار التوك شو| هذا الفيديو السبب في القبض على والدة شيماء جمال..ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس
لموظفي الحكومة..شروط الحصول على استحقاق نقدى مقابل الإجازات
القبض على بلطجي يفرض رسوما على سيارات الميكروباص بصقر قريش
ضبط 3 أطنان زيت غير مطابق للمواصفات داخل مصنع بالقليوبية.. صور

إبراهيم الهواري

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية حملة تمشيطية مفاجئة على المنشآت الغذائية بنطاق مركز بنها أسفرت عن مداهمة أحد مصانع تعبئة الزيوت غير المرخصة وضبط 3 أطنان من زيت الطعام مجهول المصدر وغير المطابق للمواصفات القياسية وذلك في إطار جهود المديرية لحماية صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن للمستهلك.


جاءت الحملة بناءً على توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وتحت إشراف الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي وبمتابعة الدكتور بكري سعيد مدير الإدارة الصحية ببنها.


وأسفرت أعمال الحملة عن التحفظ على كميات الزيت المضبوطة وسحب عينات منها وإرسالها إلى معامل بنها المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع تحرير المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
كما تم تحرير محضر لعدم استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية ومحضر آخر لعدم حمل المسؤول شهادة صحية مع التوصية بالغلق الفوري للمصنع لحين توفيق أوضاعه واستخراج التراخيص اللازمة واستيفاء الاشتراطات الصحية المعتمدة.

