ضبط 3 أطنان زيت غير مطابق للمواصفات داخل مصنع بالقليوبية.. صور

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية حملة تمشيطية مفاجئة على المنشآت الغذائية بنطاق مركز بنها أسفرت عن مداهمة أحد مصانع تعبئة الزيوت غير المرخصة وضبط 3 أطنان من زيت الطعام مجهول المصدر وغير المطابق للمواصفات القياسية وذلك في إطار جهود المديرية لحماية صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن للمستهلك.



جاءت الحملة بناءً على توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وتحت إشراف الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي وبمتابعة الدكتور بكري سعيد مدير الإدارة الصحية ببنها.



وأسفرت أعمال الحملة عن التحفظ على كميات الزيت المضبوطة وسحب عينات منها وإرسالها إلى معامل بنها المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع تحرير المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما تم تحرير محضر لعدم استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية ومحضر آخر لعدم حمل المسؤول شهادة صحية مع التوصية بالغلق الفوري للمصنع لحين توفيق أوضاعه واستخراج التراخيص اللازمة واستيفاء الاشتراطات الصحية المعتمدة.