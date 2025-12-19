قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد يوسف الحجاجي بحضور وزير الأوقاف

شمس يونس

في إطار استمرار احتفالات محافظة الأقصر بعيدها القومي، الذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام وتستمر فعالياته على مدار شهر ديسمبر الجاري، أدى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، صلاة الجمعة اليوم بمسجد السيد يوسف الحجاجي بمنطقة الكرنك.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر،  ود. عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة  التكنولوجية، واللواء . مهندس عمرو رشدي رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ، والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية، ولفيف من أهالي محافظة الأقصر، وذلك ضمن الفعاليات الدينية المصاحبة لاحتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وقد نُقلت شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر التليفزيون المصري على القناة الأولى والقناة الفضائية المصرية، كما قامت إذاعة القرآن الكريم ببث الصلاة مباشرة.

وألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ محمد أحمد عبيد إمام وخطيب مسجد السيد يوسف الحجاجي، وجاء موضوع الخطبة بعنوان: «حمدتُ الله مرة فلا زلت أستغفر الله منذ 30 سنة»، متناولًا قيم الخوف من الله والحفاظ على المال العام، فيما تولى تلاوة القرآن الكريم فضيلة الشيخ السعيد فيصل طلبة.

وشارك في نقل وإخراج الصلاة فريق عمل التليفزيون المصري، حيث أدار الإخراج كل من شريف الشنواني، ومحمد العايدي، وهيثم العشماوي، وعمرو نائل (المخرج المنفذ).

كما تولت إذاعة القرآن الكريم نقل الصلاة، حيث قام بالإذاعة المذيع محمد عبد الحق مدير عام المذيعين، وقدم البث على الهواء المذيع علي مسعود، وبإشراف علي مسعود السهيد مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة، وذلك ضمن بعثة الإذاعة والتليفزيون لنقل الشعائر الدينية من محافظة الأقصر.

