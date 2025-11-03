رئيس الوزراء العراقي: لا مبرر لوجود قوات 86 دولة بالبلاد

تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، مؤكدا أن ذلك لن ينجح طالما أن هناك تحالفًا بقيادة الولايات المتحدة في البلاد، والذي تعتبره بعض الفصائل العراقية قوة احتلال.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي في تصريحات لوكالة رويترز، أن خطة لا تزال قائمة لخروج التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي من العراق، بحلول سبتمبر 2026، نظرًا لانحسار تهديد الجماعات الإسلامية المتشددة بشكل كبير.

وقال السوداني "لا وجود لداعش. الأمن والاستقرار؟ الحمد لله موجود... إذن أعطوني عذرًا لوجود 86 دولة (في تحالف)"، في إشارة إلى عدد الدول التي شاركت في التحالف منذ تشكيله عام 2014.

ويسعى العراق لنزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران وسط ضغوط من الولايات المتحدة، التي قالت إنها ترغب في أن يُفكك السوداني الجماعات المسلحة التابعة لقوات الحشد الشعبي، وهي فصيل جامع يضم في معظمه فصائل شيعية.

وقد دُمجت قوات الحشد الشعبي رسميًا في القوات الحكومية العراقية، وتضم عدة جماعات متحالفة مع إيران.