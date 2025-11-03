قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الإمارات تستثمر 189 مليار درهم في مشاريع الطاقة النظيفة

أ ش أ

 أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أن بلاده تمضي في ترسيخ مكانتها لاعبًا رئيسيا في منظومة الطاقة العالمية من خلال نهج متوازن يجمع بين تعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويحقق استقرار الأسواق.
وقال المزروعي - خلال مشاركته في حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025" - "إن الإمارات تستثمر 189 مليار درهم في مشاريع كبرى للطاقة النظيفة والبنية التحتية الحديثة"، موضحا أن القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة تجاوزت عام 2024 نحو 12.4 جيجاوات، منها 6.8 جيجاوات من الطاقة المتجددة و5.6 جيجاوات من الطاقة النووية، لتشكل أكثر من 30% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الدولة.
وأضاف: أن الإمارات تضم ثلاثًا من أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، إلى جانب محطة براكة للطاقة النووية التي تعمل بكامل طاقتها، وأكبر مشروع عالمي يجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين لتوفير كهرباء نظيفة على مدار الساعة.
وأشار إلى أن الجهود الوطنية تركز على ضمان موثوقية الإمدادات على مدار الساعة من خلال تنويع مزيج الطاقة الذي يشمل الغاز والطاقة الشمسية والنووية والهيدروجين، فضلًا عن تطوير أحد أكثر أنظمة الطاقة ترابطًا في المنطقة عبر الروابط الخليجية والمشاريع الإقليمية المستقبلية.
ونوه إلى أن الإمارات تواصل قيادة الحوار العالمي حول التحول في قطاع الطاقة عبر مشاركاتها في المنصات الدولية، مثل المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة (CEM) والمجلس العالمي للطاقة (WEC) وتحالف (أوبك+) والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ومؤتمرات المناخ (COP).
ولفت إلى أن الإمارات تقود التحالف العالمي لكفاءة الطاقة بهدف مضاعفة معدل تحسين الكفاءة إلى أكثر من 4% سنويًا حتى عام 2030، ما يعزز مكانة الإمارات كقوة دافعة في الحوار الدولي حول الطاقة والتنمية المستدامة.
 

وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي منظومة الطاقة العالمية تعزيز أمن الطاقة تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة النمو الاقتصادي المستدام استقرار الأسواق

