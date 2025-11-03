الإمارات تستثمر 189 مليار درهم في مشاريع الطاقة النظيفة

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أن بلاده تمضي في ترسيخ مكانتها لاعبًا رئيسيا في منظومة الطاقة العالمية من خلال نهج متوازن يجمع بين تعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويحقق استقرار الأسواق.

وقال المزروعي - خلال مشاركته في حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025" - "إن الإمارات تستثمر 189 مليار درهم في مشاريع كبرى للطاقة النظيفة والبنية التحتية الحديثة"، موضحا أن القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة تجاوزت عام 2024 نحو 12.4 جيجاوات، منها 6.8 جيجاوات من الطاقة المتجددة و5.6 جيجاوات من الطاقة النووية، لتشكل أكثر من 30% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الدولة.

وأضاف: أن الإمارات تضم ثلاثًا من أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، إلى جانب محطة براكة للطاقة النووية التي تعمل بكامل طاقتها، وأكبر مشروع عالمي يجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين لتوفير كهرباء نظيفة على مدار الساعة.

وأشار إلى أن الجهود الوطنية تركز على ضمان موثوقية الإمدادات على مدار الساعة من خلال تنويع مزيج الطاقة الذي يشمل الغاز والطاقة الشمسية والنووية والهيدروجين، فضلًا عن تطوير أحد أكثر أنظمة الطاقة ترابطًا في المنطقة عبر الروابط الخليجية والمشاريع الإقليمية المستقبلية.

ونوه إلى أن الإمارات تواصل قيادة الحوار العالمي حول التحول في قطاع الطاقة عبر مشاركاتها في المنصات الدولية، مثل المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة (CEM) والمجلس العالمي للطاقة (WEC) وتحالف (أوبك+) والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ومؤتمرات المناخ (COP).

ولفت إلى أن الإمارات تقود التحالف العالمي لكفاءة الطاقة بهدف مضاعفة معدل تحسين الكفاءة إلى أكثر من 4% سنويًا حتى عام 2030، ما يعزز مكانة الإمارات كقوة دافعة في الحوار الدولي حول الطاقة والتنمية المستدامة.

