مؤشرا البحرين العام و الإسلامي يغلقان على تباين

أغلق مؤشر البحرين العام، اليوم /الاثنين/، عند مستوى 2,078.44 بارتفاع وقدره 4.51 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن مؤشر البحرين الإسلامي أغلق عند مستوى 1,013.69 بانخفاض وقدره 13.29 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

و بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 4 ملايين و417 ألف و574 سهم بقيمة إجمالية قدرها مليون و526 ألف و662 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 168 صفقة.

وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 55.30% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.