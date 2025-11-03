من أمام الأهرامات.. الملكة ماري تعيد للعالم دهشة وعظمة الحضارة المصرية

نشر الديوان الملكي الدنماركي، اليوم الاثنين، عبر موقعه الرسمي مجموعة من الصور التي وثّقت الزيارة الرسمية للملكة ماري إلى مصر، حيث تجولت في منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير ضمن جولة ملكية تعكس عمق العلاقات الثقافية بين القاهرة وكوبنهاجن.



جولة ملكية في قلب الحضارة المصرية



توقفت الملكة ماري عند سفح أهرامات الجيزة، حيث استمعت إلى شرح مفصل عن تاريخها وأسرار بنائها، وأبدت إعجابها الشديد بعظمة الحضارة المصرية القديمة، التي لا تزال تبهر العالم بروعتها ودقتها الهندسية. وأكدت أن الأهرامات تمثل رمزًا خالدًا للتراث الإنساني وأحد أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم.



زيارة المتحف المصري الكبير



وشملت الجولة زيارة المتحف المصري الكبير، أكبر صرح أثري في العالم، حيث تابعت الملكة ماري أبرز المقتنيات والقطع الأثرية التي تروي قصة مصر عبر آلاف السنين. وتأتي الزيارة عقب مشاركتها في الاحتفال الرسمي بافتتاح المتحف، الذي شهد حضور عدد من الشخصيات الدولية البارزة.



جسور ثقافية بين القاهرة وكوبنهاجن



وأوضح الديوان الملكي أن الزيارة تعكس حرص الدنمارك على تعزيز التعاون الثقافي والسياحي مع مصر، خاصة في مجالات التراث والحضارة والتبادل الثقافي.



تقدير ملكي لمكانة مصر العالمية



وتحمل الزيارة الملكية دلالة رمزية كبيرة، إذ تُبرز مكانة مصر كواحدة من أهم مراكز الحضارة والتاريخ الإنساني، وتؤكد تقدير الأسرة الملكية الدنماركية لإرثها الثقافي الفريد الذي يجذب أنظار العالم ويؤكد ريادتها الحضارية عبر العصور.