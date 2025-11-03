قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل إيداع المال في البنك وأخذ أرباحه حلال؟.. أمين الإفتاء: ليست ربا كما يظن البعض
الاحتلال يخرق الهدنة ويشن غارتين على مدينة غزة
تعليمات أخيرة للاعبي منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي| شاهد
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العدل الأمريكية: إحباط هجوم إرهابي لداعش في ميشيجان

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
قسم الخارجي

أعلنت السلطات الأمريكية عن ضبط شخصين لتخطيطهما لهجوم لتنظيم داعش الإرهابي في ولاية ميشيجان بمناسبة عيد الهالوين، وفقًا لسجلات وزارة العدل التي كُشف عنها يوم الاثنين.

وشكرت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على إحباطه المخطط "قبل إزهاق أرواح بريئة"، بحسب ما أفادت به شبكة "إن بي سي" نيوز الأمريكية. 

ووفقًا للمذكرة، زُعم أن محمد علي وماجد محمود، وكلاهما مواطنان أمريكيان، اشتريا بندقية صيد، وبندقية من طراز AR-15، و"زنادًا يُعاد ضبطه يسمح للرامي بزيادة معدل إطلاق النار في سلاح نصف آلي".

وأضافت المذكرة أن الرجلين وثلاثة متآمرين آخرين تدربوا على إطلاق النار في ميادين الرماية حول ميشيجان، وقادوا سياراتهم إلى مواقع خارجية للتدرب على إطلاق النار. وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن الجناة في هجمات إرهابية أخرى تدربوا أيضًا على إطلاق النار بالأسلحة النارية مسبقًا.

وأضافت أن المتهمين "استخدموا اتصالات مشفرة عبر الإنترنت وتطبيقات تواصل اجتماعي لمشاركة مواد متطرفة ومتعلقة بتنظيم داعش، تشجع على شن هجمات مماثلة لما خططوا له".

وأفادت أنه خلال تفتيش منازل يوم الجمعة، عثر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على بنادق من طراز AR-15، وبنادق صيد، ومسدسات، وأسلحة نارية، بالإضافة إلى أكثر من 1600 طلقة ذخيرة متوافقة مع بنادق AR-15.

وتم تنبيه مكتب التحقيقات الفيدرالي لأول مرة بشأن الرجال بعد مراجعة أجريت عام 2024 لهواتف أحد المتآمرين المجهولين. 

العدل الأمريكية هجوم إرهابي لداعش ميشيجان داعش في ميشيجان المدعية العامة الأمريكية مكتب التحقيقات الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| لينوفو رجعت بقوة بأقوى لابتوب ألعاب Legion Pro 7i إليك أهم مواصفاته .. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف Redmi Turbo 5

سيارات

الفريق كامل الوزير ومحمد منصور يضعان حجر أساس مصنع ماك الجديد للسيارات

لابتوب ألعاب Legion Pro 7i

لينوفو رجعت بقوة بأقوى لابتوب ألعاب Legion Pro 7i إليك أهم مواصفاته

بالصور

محدش يتكلم معايا.. أحمد سعد يتصدر التريند بعد إعلان زواجه من 4فتيات

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هيدمر صحتك من غير ما تحس .. احذر طبقك المفضل

هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد