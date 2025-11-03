العدل الأمريكية: إحباط هجوم إرهابي لداعش في ميشيجان

أعلنت السلطات الأمريكية عن ضبط شخصين لتخطيطهما لهجوم لتنظيم داعش الإرهابي في ولاية ميشيجان بمناسبة عيد الهالوين، وفقًا لسجلات وزارة العدل التي كُشف عنها يوم الاثنين.

وشكرت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على إحباطه المخطط "قبل إزهاق أرواح بريئة"، بحسب ما أفادت به شبكة "إن بي سي" نيوز الأمريكية.

ووفقًا للمذكرة، زُعم أن محمد علي وماجد محمود، وكلاهما مواطنان أمريكيان، اشتريا بندقية صيد، وبندقية من طراز AR-15، و"زنادًا يُعاد ضبطه يسمح للرامي بزيادة معدل إطلاق النار في سلاح نصف آلي".

وأضافت المذكرة أن الرجلين وثلاثة متآمرين آخرين تدربوا على إطلاق النار في ميادين الرماية حول ميشيجان، وقادوا سياراتهم إلى مواقع خارجية للتدرب على إطلاق النار. وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن الجناة في هجمات إرهابية أخرى تدربوا أيضًا على إطلاق النار بالأسلحة النارية مسبقًا.

وأضافت أن المتهمين "استخدموا اتصالات مشفرة عبر الإنترنت وتطبيقات تواصل اجتماعي لمشاركة مواد متطرفة ومتعلقة بتنظيم داعش، تشجع على شن هجمات مماثلة لما خططوا له".

وأفادت أنه خلال تفتيش منازل يوم الجمعة، عثر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على بنادق من طراز AR-15، وبنادق صيد، ومسدسات، وأسلحة نارية، بالإضافة إلى أكثر من 1600 طلقة ذخيرة متوافقة مع بنادق AR-15.

وتم تنبيه مكتب التحقيقات الفيدرالي لأول مرة بشأن الرجال بعد مراجعة أجريت عام 2024 لهواتف أحد المتآمرين المجهولين.