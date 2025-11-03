الجامعة العربية تشارك في اجتماع إقليمي حول الاستعداد للطوارئ الإشعاعية

تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث - قطاع الشؤون الاقتصادية) والهيئة العربية للطاقة الذرية، اجتماعاً فنياً إقليمياً، وذلك في إطار تنفيذ خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.

يشارك في الاجتماع، الذي بدأ اليوم الإثنين 3 نوفمبر ويستمر حتى الجمعة القادمة، في العاصمة النمساوية فيينا، خبراء من الدول العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار مشروع التعاون التقني الإقليمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد السفير/ د.علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن هذا الاجتماع يعكس التزام الدول العربية بتعزيز الأمن الإشعاعي والنووي وحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات من خلال تطوير أطر التعاون العلمي والتقني مع المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطقة الذرية.

ويناقش الاجتماع عدداً من المحاور الفنية من بينها: تقييم الأخطار النووية، استراتيجيات الحماية، استخدام أدوات النمذجة والتنبؤ بالانتشار الإشعاعي، شبكات الرصد الإشعاعي، التواصل أثناء الازمات، والدروس المستفادة من الحوادث السابقة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة الدول العربية والدول الاعضاء لتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في مواجهة الحوادث النووية والإشعاعية المحتملة، وتنفيذ التزاماتها في إطار الإستراتيجية العربية للحد من من مخاطر الكوارث (2018 - 2030)، ووفقاً لأولويات آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.

وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن أهمية الاجتماع تندرج ضمن استراتيجية الاستثمار في القدرات العربية المشتركة وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء في مجال التأهب والاستجابة، بما يسهم في رفع جاهزية المنطقة العربية وتقليل آثار الكوارث النووية والإشعاعية المحتملة، مشيدةً بالدعم الفني الذي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية في تنفيذ خارطة الطريق العربية.