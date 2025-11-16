رئيس الموانئ بـ لوجيستك: شرق بورسعيد تحول إلى مركز دولي للتجارة والخدمات اللوجستية

أكد الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ والمحطات بشركة أفريقا جلوبال لوجيستك اوليفيا دينورا ، أن افتتاح محطة السويس للسيارات يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير منظومة النقل البحري داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووصفها بأنها محطة حديثة ومتكاملة تعتمد على أحدث النظم العالمية في إدارة وتشغيل محطات السيارات.

وخلال كلمته في افتتاح عدد من المحطات البحرية بميناء شرق بورسعيد، عبّر عن تقديره الشديد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن رؤية الرئيس وإصراره كانا عاملًا أساسيًا في تحويل شرق بورسعيد إلى مركز دولي للتجارة والخدمات اللوجستية، وما يحمله ذلك من تأثير اقتصادي واسع المدى.

وأشار إلى أن المشروع الجديد لن يخدم حركة التجارة فحسب، بل سيعود بفوائد مباشرة على مدينة بورسعيد والمناطق المجاورة، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس قدرات المصريين وتميزهم في تنفيذ مشروعات كبيرة بهذا الحجم والدقة.

