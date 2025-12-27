قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات والقناة الناقلة
هجوم روسي واسع ومركّب يستهدف كييف وعدة مقاطعات أوكرانية.. تفاصيل
أهم عبادة في شهر رجب.. داوم عليها وسترى العجب بحياتك كلها
فى ذكراه.. قصة ابتعاد يوسف فخر الدين عن التمثيل وعمله بائع للإكسسورات
جامعة القاهرة تسدد مصروفات الطلاب المتعثرين بسبب ظروفهم الاجتماعية
بورصة مصر تحقق أعلى مكاسب في تاريخها بأكثر من 780 مليار جنيه خلال 2025
لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-12-2025.. عيار 21 يرتفع
زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر يضرب أرجومند بإيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار الأسمنت والحديد اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 للمستهلك في الأسواق

أسعار الأسمنت والحديد
أسعار الأسمنت والحديد
خالد يوسف

يشهد سوق مواد البناء في مصر، متابعة مكثفة من قبل المواطنين والمستثمرين والمقاولين لمؤشرات سعر الحديد والأسمنت اليوم، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة المشروعات الإنشائية وأسعار الوحدات السكنية والتجارية، حيث يحرص الجميع على متابعة الأسعار يوميًا لضمان التخطيط المالي الدقيق للمشروعات ومواجهة أي تقلبات محتملة في السوق.

المؤشر الرئيسي لتكلفة المشروعات الإنشائية

يعتبر سعر الحديد والأسمنت اليوم، مؤشرًا رئيسيًا على تكلفة المشروعات الإنشائية، حيث يعتمد عليه المقاولون والمستثمرون لتقدير ميزانيات البناء واحتساب نفقات المشروعات المختلفة، ما يجعل متابعة الأسعار اليومية ضرورة لكل المهتمين بقطاع العقارات والبناء.

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في الأسواق المصرية، حيث بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 36 ألفًا و377 جنيهًا للمستهلك.

سعر الاسمنت اليوم

ـ أسمنت بورتلاندى عادي: أعلى سعر 4،100 جنيها، أدنى سعر 3،550 جنيها، متوسط 3،780 جنيها.

ـ أسمنت بورتلاندى بوزلانى: أعلى سعر 4،050 جنيها، أدنى سعر 3،590 جنيها، متوسط 3،828 جنيها.

ـ أسمنت بوزلانى مقاوم: أعلى سعر 4،100 جنيها، أدنى سعر 3،650 جنيها، متوسط 3،915 جنيها.

ـ أسمنت بورتلاندى مقاوم: أعلى سعر 4،150 جنيها، أدنى سعر 3،650 جنيها، متوسط 3،908 جنيها.

ـ أسمنت مخلوط: أعلى سعر 3،970 جنيها، أدنى سعر 2،250 جنيها، متوسط 3،035 جنيها.

ـ أسمنت أبيض: أعلى سعر 5،100 جنيها، أدنى سعر 4،600 جنيها، متوسط 4،913 جنيها.

ـ جبس: أعلى سعر 2،000 جنية، أدنى سعر 1،800 جنيها، متوسط 1،889 جنيها

سعر طن الحديد اليوم

ـ سعر طن حديد عز اليوم نحو 37 ألفًا و859 جنيهًا للشراء.

ـ سعر طن الحديد الاستثماري اليوم نحو 37 ألفًا و19 جنيهًا للمستهلك.

ـ سعر طن حديد بشاي: 38 ألفًا و342 جنيهًا.

ـ سعر طن حديد العشري: 34 ألفًا و292 جنيهًا.

ـ سعر طن حديد العتال: 35 ألفًا و220 جنيهًا.

ـ سعر طن حديد مصر ستيل: 35 ألفًا و690 جنيهًا.

ـ سعر طن حديد المراكبي: 36 ألفًا و330 جنيهًا.

ـ سعر طن حديد المصريين: 36 ألفًا و380 جنيهًا.

ـ سعر طن حديد بيانكو: 36 ألفًا و200 جنيها.

ويستمر قطاع البناء والمقاولات في متابعة سعر الحديد والأسمنت اليوم بشكل يومي لضمان التخطيط المالي الدقيق للمشروعات ومواكبة أي تغييرات محتملة في السوق.

سعر طن الحديد سعر الاسمنت مواد البناء الأسمنت والحديد سوق مواد البناء مؤشرات سعر الحديد والأسمنت قطاع البناء والمقاولات

