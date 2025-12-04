قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للمهتمين بسوق مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت
خالد يوسف

شهدت أسواق مواد البناء المصرية، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الحديد والأسمنت خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2025، مع تحركات طفيفة في بعض الأصناف سواء بالصعود أو الهبوط، بينما حافظت منتجات أخرى على ثباتها النسبي مقارنة بالأسبوع الماضي، وسط تغيرات في معدلات الطلب العالمي، خصوصًا من المصانع التركية، إضافة إلى حركة التداول في أسواق المواد الخام.

ارتفاع محدود في أسعار الخردة وخام الحديد عالميًا

سجلت أسعار الخردة، ارتفاعًا محدودًا خلال الأسبوع، حيث بلغت 357 دولارًا للطن مقارنة بـ 356 دولارًا للطن الأسبوع الماضي، وشهدت أسعار خام الحديد بدورها ارتفاعًا طفيفًا بنحو دولار واحد، لتسجل 105 دولارات للطن بدلًا من 104 دولارات للطن الأسبوع الماضي.

وهبطت أسعار حديد التسليح العالمي إلى مستوى يتراوح بين 490 و505 دولارات للطن.

وعلى المستوى المحلي، شهدت الأسواق المصرية تراجعًا ملحوظًا في أسعار حديد التسليح بنسبة تصل إلى 10%، وهو الانخفاض الأكبر خلال عام 2025، وسجل أعلى سعر للطن اليوم الخميس 35،700 جنيه، بينما بلغ أدنى سعر 33،000 جنيه، فيما استقر متوسط الأسعار عند 34،505 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد في المصانع المصرية الخميس 4 ديسمبر 2025

تشير البيانات الواردة من المصانع المصرية إلى أسعار مستقرة مقارنة بيوم أمس، وفيما يلي أحدث الأسعار:

ـ سجل سعر حديد عز نحو 35،500 جنيه للطن

ـ سجل سعر حديد بشاي نحو 35،000 جنيه للطن

ـ سجل سعر حديد الكومي نحو 34،250 جنيه للطن

ـ سجل سعر حديد المصريين نحو 34،000 جنيه للطن

ـ سجل سعر حديد المراكبي نحو 34،000 جنيه للطن

ـ سجل سعر حديد بيانكو نحو 33،000 جنيه للطن

ـ سجل سعر حديد العتال نحو 34،000 جنيه للطن

ـ سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 33،000 جنيه للطن

ـ سجل سعر حديد عطية نحو 33،000 جنيه للطن

ـ سجل سعر حديد سرحان نحو 33،000 جنيه للطن

ـ سجل سعر حديد العشري نحو 33،000 جنيه للطن

أسعار الأسمنت اليوم

ـ بلغ سعر طن أسمنت الرمادي نحو 3080 جنيها.

ـ بلغ سعر طن أسمنت الفهد نحو 3150 جنيها.

ـ بلغ سعر طن أسمنت أبيض نحو 3100 جنيها.

ـ بلغ سعر طن أسمنت المعلم نحو 3100 جنيها.

ـ بلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 3170 جنيها.

ـ بلغ سعر طن أسمنت مخلوط نحو 3150 جنيها.

ـ بلغ سعر طن أسمنت مقاوم نحو 2100 جنيها.

ـ بلغ سعر طن أسمنت بوزلاني نحو 3050 جنيها.

ـ بلغ سعر طن أسمنت السويدي نحو 3170 جنيها.

ـ بلغ سعر طن أسمنت المخصوص نحو 3000 جنيها.

ـ بلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 3100 جنيها.

ـ بلغ سعر طن أسمنت بورتلاندى عادي نحو 3090 جنيها.

ـ بلغ سعر طن أسمنت مصر بني سويف نحو 2100 جنيها.

