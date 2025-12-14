الفيديوهات ضيعتها.. هدير عبدالرازق منهارة بمحبسها.. القصة الكاملة

تعيش البلوجر هدير عبدالرازق أزمة نفسية صعبة داخل محبسها بمركز الإصلاح والتأهيل، حيث كشف مصدر مقرب عن دخولها في حالة من البكاء شبه يوميا وانعزالها عن الانخراط عن زملائها وقلة النوم، إلا أنها تتلقى زياراتها بشكل طبيعي من العائلة وبعض الأصدقاء كما تحصل على أموال توضع لها من عائلتها أجل شراء الطعام الذي تريده وتحصل على كل الخدمات المتاحة لكل المحبوسين في القضايا وتخضع لكل الفحوصات الطبية اللازمة.

وكانت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات، قرت أمس تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبدالرازق للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جلسة 28 مارس المقبل وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.

البلوجر هدير عبدالرازق

منع هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها

كانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، قضت في وقت سابق بتأييد أمر المنع من التصرف فى أموالها الصادر بحق البلوجر هدير عبد الرازق.

حكم أول درجة هدير عبدالرازق

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

رفض استئناف البلوجر هدير عبد الرازق

وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برفض استئناف البلوجر هدير عبد الرازق، على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، وتأييد الحكم بحبسها سنة، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، تم ترحيل البلوجر المتهمة لقضاء فترة حبسها التي قررتها المحكمة.

اتهامات البلوجر هدير عبد الرازق

ووجهت النيابة للبلوجر هدير عبد الرازق عدة اتهامات تضمنت:

-نشر بقصد العرض صور خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.

- ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيجاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

- أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوه تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب علي النحو المبين بالتحقيقات.

-اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا علي تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

-أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

إحالة البلوجر هدير عبدالرازق

كانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.