مواصفات سيات ارونا 2026 الجديدة

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيات ارونا موديل 2026

وتوافرت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: سيات ارونا موديل 2026، وتنتمي ارونا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أبعاد سيات ارونا موديل 2026

سيات ارونا موديل 2026

تأتي سيارة سيات ارونا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4154 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1537 مم .

وسائل الأمان بـ سيات ارونا موديل 2026

سيات ارونا موديل 2026

تتوافر سيارة سيات ارونا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP .

محرك سيات ارونا موديل 2026

سيات ارونا موديل 2026

تستمد سيارة سيات ارونا موديل 2026 قوتها من محرك 1000 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وبها قوة 115 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

مواصفات سيات ارونا موديل 2026

سيات ارونا موديل 2026

تحتوي سيارة سيات ارونا موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، راديو كاسيت، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وتكييف، وبها ريموت كنترول، ومرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب تعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها مثبت سرعة، وبها كاميرا خلفية .

سعر سيات ارونا موديل 2026

سيات ارونا موديل 2026

تباع سيارة سيات ارونا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 289 ألف جنيه .