أحمد موسى: على مسئوليتي أول برنامج يفتح ملف أرض الزمالك.. والنيابة العامة تكشف الحقيقة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن برنامج «على مسئوليتي» كان أول برنامج إعلامي يفتح ملف نادي الزمالك وأرض الزمالك، مشددًا على أن ما يحدث اليوم يمثل نقطة فاصلة، وأن الأمور لم تعد كما كانت قبل ذلك.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة من برنامج «على مسئوليتي»، «اليوم مختلف تمامًا عمّا قبله، والموضوع دخل مرحلة جديدة وحساسة»، لافتًا إلى أن القضية لم تعد مجرد طرح إعلامي، بل أصبحت محل اهتمام رسمي.

بيان مهم من النيابة بشأن أرض الزمالك

أوضح موسى أن النيابة العامة دخلت بالفعل على خط القضية، مؤكدًا أنها أصدرت بيانًا شديد الأهمية والخطورة، كاشفًا عمّا هو قادم خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن بيان النيابة العامة يحمل دلالات واضحة حول جدية التعامل مع الملف، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات مهمة في ضوء ما تم الإعلان عنه رسميًا، وأن الرأي العام بات على موعد مع حقائق جديدة سيتم الكشف عنها تباعًا.