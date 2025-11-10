قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذر.. نشر شائعات بهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة تعرضك للحبس 5 سنوات
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025
رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين
ترامب يسجّل سابقة تاريخية بحضوره مباراة بدوري كرة القدم.. فيديو
متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها
الشرع: سوريا حققت إنجازات دبلوماسية ملموسة خلال 11 شهرا
يزيد الرزق وينجيك من أعدائك.. النبي أوصى بهذا العمل
يحملان مئات الركاب.. غرق قارب للمهاجرين وفقدان آخر قبالة سواحل ماليزيا
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
تباينا عالميا واستقرار محلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 10-11-2025
13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تباينا عالميا واستقرار محلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 10-11-2025

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

تباينت  أسعار الحديد في الأسواق العالمية واستقرت محليا خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر 2025، وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025.

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسواق الصلب العالمية خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2025 تباينًا في حركة الأسعار بين ارتفاعات وتراجعات في بعض المنتجات، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية. 

وبلغت أسعار الخردة 355  دولارا / طن، مقارنة  351 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي، بزيادة 4 دولار، مدعومة بارتفاع الطلب من المصانع التركية.

وسجلت أسعار خام الحديد نحو  102 دولارات / طن، مقارنة بنحو 106 دولارات / طن بأسعار الأسبوع الماضي، بتراجع  4 دولارات.

أما أسعار البليت فحافظت على استقرارها عند 443–437 دولارًا للطن FOB روسيا و460–455 دولارًا للطن CFR تركيا / ex-CIS دون تغير عن الأسبوع السابق.

واستقرت أسعار حديد التسليح نحو 490 – 510 دولارات / طن.

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية للشهر الثالث على التوالي، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.300 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 32.300 جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 36.468 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الاثنين  10 نوفمبر 2025:

سجل سعر  الطن نحو 38.100 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن نحو  37.500 جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 36.500 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 36.300 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة الكومي. 

وبلغ سعر الطن اليوم  نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن  نحو 33.500 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 32.650 جنيها من شركة العشري للصلب.

رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب

سبق أن أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اعتبارًا من 10 سبتمبر 2025.

أسعار الحديد أسعار الحديد اليوم أسعار حديد التسليح أسعار البليت أسعار الخردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

احمد خالد صالح وهنادي مهنا

حقيقة انفصال هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. تفاصيل

الأهلي والزمالك

أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث

سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يشهد احتفالية اللجنة المجمعية للطفولة بمرور 17 قرنا على مجمع نيقية

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

جامعة سوهاج تكثّف فعالياتها التوعوية استعدادا لانتخابات النواب

مصر والسعودية توقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون المشترك في مجال السياحة

مصر والسعودية توقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون المشترك في مجال السياحة

فيديو

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسالة مي عمر لآن الرفاعي

"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد