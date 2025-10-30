قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء جوف الليل للفرج القريب.. كلمات مستجابة تبدّل حالك وترفعك الدرجات
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر 2026 الكروس أوفر
رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي
قوات الاحتلال تقتحم جنين ونابلس والمستوطنون يواصلون الاعتداءات على المزارعين
جعلت لنا هيبة أمام العالم.. بسمة وهبة توجه رسالة شكر إلى الرئيس السيسي
أبو الحسن يثير الجدل: من ينجب طفلًا في هذا الزمن شديد الأنانية
على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح
هل يجوز ارتداء الذهب الأبيض للرجال؟.. اعرف حكم الشرع
القومي للمرأة ينظم ندوة "معًا بالوعي نحميها- صوتك أمانة" لتعزيز المشاركة السياسية
ترامب وشي في لقاء محوري ببوسان.. اختبار جديد للعلاقات بين واشنطن وبكين
أسعار الحديد يوم الخميس 30-10-2025 محليا وعالميا

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

استقرت أسعار الحديد في الأسواق المحلية فيما تباينت عالميا خلال الأسبوع الرابع أكتوبر 2025، في ظل تباين مؤشرات العرض والطلب وتأثر السوق بالعوامل الاقتصادية والتجارية الإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025:

أسعار الحديد اليوم الخميس في مصر

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية للشهر الثاني علي التوالي، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.300 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 32.300 جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 36.468 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025:

سجل سعر  الطن نحو 38.100 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن نحو  37.500 جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 36.500 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 36.300 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة الكومي. 

وبلغ سعر الطن اليوم  نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن  نحو 33.500 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 32.650 جنيها من شركة العشري للصلب.

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسعار منتجات الصلب العالمية تباينًا طفيفًا خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر 2025، حيث سجلت بعض المنتجات ارتفاعات محدودة، فيما استقرت أسعار أخرى عند مستوياتها السابقة، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية. 

وسجلت أسعار الخردة 352  دولارا / طن، مقارنة  353 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي، بتراجع دولار . 

واستقرت أسعار خام الحديد عند  103 دولارات / طن، مقارنة بنحو 103 دولار / طن بأسعار الأسبوع الماضي بدون تغيير .

فيما ارتفعت أسعار مربعات الصلب – البليت – لتتراوح ما بين 435 – 440 دولارا للطن.

وسجلت أسعار حديد التسليح نحو 555 – 560 دولارا / طن.

فرض رسوم وقائية

سبق أن أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اعتبارًا من 10 سبتمبر 2025.

