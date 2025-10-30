أسعار الحديد يوم الخميس 30-10-2025 محليا وعالميا

استقرت أسعار الحديد في الأسواق المحلية فيما تباينت عالميا خلال الأسبوع الرابع أكتوبر 2025، في ظل تباين مؤشرات العرض والطلب وتأثر السوق بالعوامل الاقتصادية والتجارية الإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025:

أسعار الحديد اليوم الخميس في مصر

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية للشهر الثاني علي التوالي، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.300 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 32.300 جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 36.468 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025:

سجل سعر الطن نحو 38.100 جنيه من حديد عز.

بلغ سعر الطن نحو 37.500 جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 36.500 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 36.300 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة الكومي.

وبلغ سعر الطن اليوم نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن نحو 33.500 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 32.650 جنيها من شركة العشري للصلب.

أسعار الحديد عالميا

شهدت أسعار منتجات الصلب العالمية تباينًا طفيفًا خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر 2025، حيث سجلت بعض المنتجات ارتفاعات محدودة، فيما استقرت أسعار أخرى عند مستوياتها السابقة، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

وسجلت أسعار الخردة 352 دولارا / طن، مقارنة 353 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي، بتراجع دولار .

واستقرت أسعار خام الحديد عند 103 دولارات / طن، مقارنة بنحو 103 دولار / طن بأسعار الأسبوع الماضي بدون تغيير .

فيما ارتفعت أسعار مربعات الصلب – البليت – لتتراوح ما بين 435 – 440 دولارا للطن.

وسجلت أسعار حديد التسليح نحو 555 – 560 دولارا / طن.

فرض رسوم وقائية

سبق أن أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اعتبارًا من 10 سبتمبر 2025.