تضاعفت 3 مرات.. الحديد والصلب للمناجم تحقق 80 مليون جنيه في 3 أشهر

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاع أرباحها بنسبة 238% عن الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأوضحت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر تسجيل صافي ربح بلغ 80.49 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 23.75 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام 2024.

وارتفعت إيرادات شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، خلال الثلاثة أشهر إلى 213.05 مليون جنيه، مقابل 84.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2024.

1.3 مليار جنيه مبيعات في العام السابق

وكانت المؤشرات المالية -المعدلة- للحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 697.99 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 125.95 مليون جنيه في العام المقارن له.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 1.35 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 305.51 مليون جنيه في العام المقارن.

تأسيس الشركة

الحديد والصلب للمناجم والمحاجر هي شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية، تأسست عام 2021 بقرار رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 فبراير 2021.

كان الغرض من تأسيس الشركة استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية وخامات المحاجر والإتجار فيها داخليا وخارجيا واستغلال مناطق عمل الشركة تجاريا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بهدف تحقيق الربح، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها.

الشركة لها فروع بالواحات البحرية -المركز الرئيسي- وهي مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد المنيا – سمالوط ومحاجر الأدبية بالسويس وكذلك فرع أسوان.

ملكية الشركة

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 82.481% من أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.