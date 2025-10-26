قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيراميكا كليوباترا يهزم كهرباء الإسماعيلي ويتصدر الدوري المصري
إصابة 4 فلسطينيين في إطلاق نار من قوات الاحتلال بالضفة
مصطفى عماد: تقديم عرض فني أمام الرئيس حلم تحقق ومش محتاج حاجة تاني من الدنيا| خاص
خلصت خلاص.. النقابة العامة تعلن عن انفراجة كبرى في أزمة بنج الأسنان
ضربة موجعة لـ بيراميدز فى مباراة التأمين الأثيوبي
بيراميدز يتفوق على التأمين الأثيوبي 1-0 في الشوط الأول
أسعار الذهب اليوم بمستهل التعاملات المسائية
كيفية أداء ركعتي سنة الفجر إذا فات وقت الصلاة.. عضو مركز الأزهر تجيب
مسكوت: الاتحاد الفرنسي للمصارعة أكد رفضه القاطع لأي تجنيس بطرق غير قانونية
دقائق قليلة تربط سيناء بالقاهرة.. الدولة تبني شبكة أنفاق لحماية أرض الفيروز
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في هذه المناطق
وزيرة الخارجية الفلسطينية تؤكد على أهمية وحدة المجتمع تحت قيادة منظمة التحرير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الرقابة المالية: الاستثمار في العنصر البشري الأجدر والأكثر استدامة .. صور

علياء فوزى

نظّمت الهيئة العامة للرقابة المالية يوماً ترفيهياً للعاملين بمدينة العين السخنة، في إطار حرصها المستمر على دعم روح الانتماء وتعزيز بيئة العمل الإيجابية بين جميع العاملين بمختلف الإدارات.

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة 

يأتي تنظيم هذا اليوم الترفيهي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى الاهتمام بالعاملين وتحسين بيئة العمل، من خلال أنشطة تسهم في كسر الروتين اليومي، وتخفيف ضغوط العمل، وتعزيز العلاقات الإنسانية بين الزملاء، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء والإنتاجية داخل الهيئة.

شهدت فعاليات اليوم مشاركة واسعة من قيادات الهيئة والعاملين في مجموعة من المسابقات والأنشطة التفاعلية التي جسدت روح التعاون والعمل الجماعي، وأظهرت حرص الهيئة على توفير بيئة عمل صحية قائمة على التقدير المتبادل والانتماء المؤسسي.

وفي هذا السياق، أكّد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاهتمام بالعاملين وتوفير بيئة عمل إيجابية يمثلان حجر الأساس في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التميز. 

وأشار إلى أن الهيئة تؤمن بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الأجدر والأكثر استدامة، إذ ينعكس مباشرةً على جودة العمل وكفاءة الخدمات المقدمة. وأضاف أن مثل هذه الأنشطة الترفيهية تأتي تقديراً لجهود العاملين ودورهم المحوري في تنفيذ رؤية الهيئة وخططها الاستراتيجية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ودعم الاقتصاد القومي.

ويأتي هذا النشاط الترفيهي امتداداً لنهج الهيئة في الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرات التنافسية للهيئة، بما يدعم تحقيق رؤيتها في تنمية وتطوير القطاع المالي غير المصرفي لخدمة الاقتصاد الوطني

الرقابة المالية مصر الاستثمار القطاع المالي الأداء المؤسسي دعم الاقتصاد القومي

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

بلدان عربيان بينها.. الولايات المتحدة تعلن قائمة الدول المشاركة بـ«قوة استقرار دولية» بقطاع غزة

ليلي علوي

ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة

رنجة مطبوخة

طريقة عمل رنجة مطبوخة بالصلصة والفحم

أمام عاشور

بعد تعافي إمام عاشور .. هذه أعراض التهاب الكبد أ

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

