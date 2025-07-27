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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

125 مليون جنيه مبيعات الحديد والصلب للمناجم خلال يونيو الماضي

الحديد والصلب للمناجم
الحديد والصلب للمناجم
علياء فوزى

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تحقيق إجمالي مبيعات بلغت 124.99 مليون جنيه خلال شهر يونيو الماضي.

وكشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال يونيو سجلت 124.95 مليون جنيه.

وتابعت:"قيمة مبيعات محاجر بني خالد - سمالوط سجلت نحو 34.65 ألف جنيه".

مؤشرات مالية

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر،  سجلت أرباحاً بعد الضرائب بلغت 431.96 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2025، مقابل 113.25 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وسجّلت الشركة إيرادات بقيمة 834.72 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 252.579 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

تأسيس الشركة

الحديد والصلب للمناجم والمحاجر هي شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية، تأسست عام 2021 بقرار رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 فبراير 2021.

كان الغرض من تأسيس الشركة استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية وخامات المحاجر والإتجار فيها داخليا وخارجيا واستغلال مناطق عمل الشركة تجاريا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بهدف تحقيق الربح، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها.

الشركة لها فروع بالواحات البحرية -المركز الرئيسي- وهي مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد المنيا – سمالوط ومحاجر الأدبية بالسويس وكذلك فرع أسوان.

ملكية الشركة 

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 82.481% من أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

الحديد والصلب للمناجم مبيعات القابضة للصناعات المعدنية المحاجر أرباح

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