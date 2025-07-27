انخفاض جديد يضرب سعر الدولار الآن.. وهذه قيمته في 20 بنكا

هبط سعر صرف الدولار مجددا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد أول يوم عمل في البنوك بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية.

أسعار الدولار اليوم

وانخفض سعر الدولار اليوم الأحد في منتصف التعامل بنحو 20 قرشا، وذلك اغلب البنوك العاملة ف مصر.



سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.06 جنيه للشراء و49.16 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.06 جنيه للشراء و49.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان



سعر الدولار في بنك نكست 48.90 جنيه للشراء و49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي المتحد 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف العربي 48.83 جنيه للشراء و48.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.83 جنيه للشراء و48.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.83 جنيه للشراء و48.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 49.05 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في ميد بنك 48.83 جنيه للشراء و48.93 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 48.82 جنيه للشراء و48.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 48.82 جنيه للشراء و48.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك البركة 48.82 جنيه للشراء و48.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 48.82 جنيه للشراء و48.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 48.82 جنيه للشراء و48.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان في البنوك

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 48.82 جنيه للشراء و48.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 48.81 جنيه للشراء و48.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 49.04 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع.