دون الـ 49 جنيها.. أسعار الدولار الآن في البنوك

أسعار الدولار اليوم الأحد 27-7-2025، مقابل الجنيه، في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم الاحد 27 يوليو 2025، ضمن نشرته الخدمية

سعر الدولار في ميد بنك 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.01 حنيه للشراء 49.11 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49 جنيه للشراء و49.10 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار اليوم



وقدم بنك التعمير والإسكان أقل سعر لصرف الدولار مسجلا 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 49.14 جنيه للشراء و49.24 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك نكست 49.05 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 49.05 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 49.05 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قناة السويس 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان



سعر الدولار في بنك القاهرة 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع



سعر الدولار في التنمية الصناعية 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.01 حنيه للشراء 49.11 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49 جنيه للشراء و49.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 49 جنيه للشراء و49.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 49 جنيه للشراء و49.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 49 جنيه للشراء و49.10 جنيه للبيع.