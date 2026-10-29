مصادر: حزب الشعب الجمهوري يبدأ اليوم الإعلان عن تشكيل هيئات مكاتبه بالمحافظات

كشفت مصادر بحزب الشعب الجمهوري أن الحزب يبدأ اعتبارًا من اليوم، الخميس، الإعلان عن تشكيل هيئات مكاتبه بالمحافظات، في إطار استكمال تشكيل الهياكل التنظيمية للحزب على مستوى الجمهورية.

وقالت المصادر، في تصريحات، إنه من المقرر الإعلان اليوم عن تشكيلات هيئات المكاتب بعدد من المحافظات، على أن يتواصل الإعلان تباعًا عن باقي المحافظات فور الانتهاء من استكمال تشكيل هيئات مكاتبها.

وأوضحت المصادر أن الإعلان عن التشكيلات يأتي ضمن خطة الحزب لاستكمال تنظيم العمل داخل أماناته بالمحافظات، وتحديد المسئوليات التنظيمية، بما يسهم في تعزيز التواصل بين الأمانة المركزية للحزب وأماناته بالمحافظات، ودعم آليات العمل التنظيمي خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن تشكيل هيئات المكاتب يستهدف تعزيز كفاءة الأداء التنظيمي وتفعيل دور الأمانات المختلفة، بما يدعم التواصل مع المواطنين.