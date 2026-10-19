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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين شباب الشعب الجمهوري من منتدى مصر 2026: تمكين الشباب وبناء الإنسان أساس صناعة المستقبل

محمد خليل
محمد خليل
حسن رضوان

أكد محمد خليل، أمين أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أهمية منتدى مصر 2026 في فتح آفاق جديدة للحوار حول قضايا الشباب والرياضة، والاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار التي تسهم في تطوير السياسات وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن مشاركة الشباب في مناقشة قضاياهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دورهم في المجتمع.

 افتتاح منتدى مصر 2026

وجاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات افتتاح منتدى مصر 2026، الذي يُعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مشاركته في جلسة «الشباب والرياضة: من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير»، التي تناقش سبل تعزيز مشاركة الشباب وتوسيع الفرص المتاحة أمامهم، بما يدعم قدرتهم على التأثير والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.

وأضاف خليل أن مناقشة ملف الشباب والرياضة تأتي في إطار أوسع يرتبط ببناء الإنسان، من خلال الاهتمام بالتعليم والتأهيل وتنمية المهارات، وتوفير بيئة تساعد الشباب على اكتشاف قدراتهم وتحويلها إلى طاقات منتجة، مؤكدًا أهمية الربط بين إتاحة الفرص وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة الشباب ومستقبلهم.

فرصة لتبادل الخبرات وطرح الأفكار

وأشار أمين أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري إلى أن المنتديات الحوارية تمثل فرصة لتبادل الخبرات وطرح الأفكار ومناقشة التحديات بصورة موضوعية، بما يساعد على الوصول إلى رؤى قابلة للتطوير والتنفيذ، لافتًا إلى أن الشباب يمتلكون دورًا مهمًا في صياغة مستقبل الدولة، وهو ما يتطلب استمرار الحوار معهم والاستماع إلى مقترحاتهم والاستفادة من قدراتهم في مختلف مسارات التنمية.

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