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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المستشار خالد القاضي: منتدى مصر يهدف إلى الارتقاء بجودة الإنسان المصري

المستشار خالد القاضي
المستشار خالد القاضي
أ ش أ

أكد المستشار خالد القاضي رئيس بمحكمة الاستئناف المقرر السابق للجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، أن منتدى مصر 2026 يأتي في إطار التوجهات الرئاسية الرامية إلى ترسيخ أسس ودعائم الجمهورية الجديدة، وبناء دولة عصرية قوامها الإنسان المصري، وغايتها الارتقاء بجودة حياته، وتحقيق تطلعاته في الحاضر، وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.

وأضاف القاضي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم "الاثنين" أن المحور الثقافي في منتدى مصر يمثل إضافة نوعية تعكس أهمية الثقافة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز الوعي القانوني والوطني المجتمعي، وصون منظومة القيم والانتماء.
وأوضح أن الاهتمام بالمحور الثقافي يمثل إدراكًا عميقًا لدور الثقافة في دعم مسارات التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات الفكرية، وفتح آفاق أرحب للإبداع والتنوير؛ بما يعزز مكانة مصر الحضارية وريادتها الثقافية.

و أشار القاضي إلى أن المنتدى يهدف إلى مواصلة جهود التنمية والبناء لضمان الحياة الكريمة للمواطن المصري، وتعزيز استراتيجية الدولة في بناء الإنسان المصري.

رئيس بمحكمة القانون المجلس الأعلى

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