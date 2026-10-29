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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الإمارات يكرم الطالبة المصرية ميار عثمان

جانب من التكريم
جانب من التكريم
محمود نوفل

كرًم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  الطالبة المصرية ميار عثمان البطلة الفائزة بلقب الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي الأكبر من نوعه عالمياً في حفل مهيب احتضنته إمارة دبي، بحضور نخبة من الشخصيات الرسمية والتربوية وجمع غفير من المبدعين والمهتمين بالثقافة واللغة العربية من مختلف الدول العربية والعالم.


وسجلت الدورة الـ10 من تحدي القراءة العربي المشاركة الأكبر من نوعها في تاريخ المبادرة، حيث وصلت أعداد المتنافسين على المراكز الأولى إلى 40 مليوناً و286 ألفاً و428 طالباً وطالبة من 60 دولة، بينهم 74 ألفاً و62 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، بزيادة قدرها 24% عن الدورة التاسعة، كما سجلت الدورة الـ10 مشاركة 138 ألفاً و426 مدرسة، و161 ألفاً و507 مشرفين ومشرفات.

ومن المقرر أن يحصل بطل تحدي القراءة العربي على جائزة مالية قدرها نصف مليون درهم، وصاحب المركز الثاني 100 ألف درهم، وصاحب المركز الثالث 70 ألف درهم، ويحصل بطل «تحدي القراءة العربي» في فئة أصحاب الهمم على مكافأة قدرها 200 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني 100 ألف درهم، في حين يحصل صاحب المركز الثالث على 50 ألف درهم، وهي الفئة التي أضافتها مبادرة «تحدي القراءة العربي» في دورتها السابعة، حيث تشترط لجنة التحكيم لفئة أصحاب الهمم قراءة 25 كتاباً.


ويخصص تحدي القراءة العربي جوائز قيمتها 200 ألف درهم لفئة الجاليات، بواقع 100 ألف درهم لصاحب المركز الأول، و70 ألف درهم للمركز الثاني، و30 ألف درهم للمركز الثالث، وهي الفئة التي يشارك فيها الطلبة من خارج الدول العربية، ومتعلمو اللغة العربية والناطقون بغيرها.

الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الطالبة المصرية ميار عثمان تحدي القراءة العربي

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